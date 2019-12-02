Так они вместе или нет?: Егор Корешков опубликовал фото с Полиной Максимовой

Актерская любовь или роман ради пиара? Поклонники гадают над природой отношений Егора Корешкова и Полины Максимовой. Слухи о том, что две звезды экрана неровно друг к другу дышат, появились еще несколько месяцев назад, а недавно пара вышла в свет, показавшись вместе на одной из вечеринок.

И вот еще стаканчик масла в огонь этих сплетен: 1 декабря Корешков опубликовал в Instagram совместное фото с Максимовой, подписав его игривым: «Мяу».

Стоило бы порадоваться за актеров, чья семейная жизнь пока еще не сложилась. Егор, например, ранее встречался с Юлией Хлыниной. Это были серьезные чувства, но до свадьбы так и не дошло.

Однако не собирается ли звездная пара просто возбудить интерес зрителей своим романом? Ведь скоро выйдет сериал «257 причин, чтобы жить», в котором сыграли оба артиста. А отношения на съемочной площадки и после нее, как известно, хороших «допинг» для нового проекта.

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Максимова в этом сериале смогла доказать, что она способна не только на комедийные роли. По сюжету ее героиня смогла излечиться от рака и вернуться к нормальной жизни, однако там ее уже все почти «похоронили», и возвращаться, по сути, некуда.

Похоже, что это и без закулисных интриг интересная история. Но Полина и Егор молчат как заговорщики и не подтверждают, и не опровергают свои отношения. Ну точно что-то задумали!