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Рудковская раскрыла шикарный подарок Малахова для дочери Киркорова

Светская львица вместе с наследником поздравила Аллу-Викторию с восьмилетием, но самый ценный подарок девочке сделал ее крестный.

Рудковская раскрыла шикарный подарок Малахова для дочери Киркорова
Яна Рудковская. фото: globallookpress.com

1 декабря Филипп Киркоров устроил вечеринку в честь дня рождения своей дочери Аллы-Виктории. Девочке 26 ноября исполнилось восемь лет. Праздник был оформлен в стиле фильма «Аладдин». Собралось много маленьких гостей праздника, среди которых были: сын Сергея Лазарева — Никита, дочь Татьяны Навки — Надежда, дочка Ани Лорак — София. А Яна Рудковская привела своего наследника — Александра Плющенко.

Сама светская львица облачилась в сверкающее мини-платье с глубоким декольте. Ее сын выглядел не менее стильно в ярком пиджаке с узором. Правда, с именинницей Яна почти не успела пообщаться, так как девочка то фотографировалась, то играла с друзьями. Она получила много подарков. Рудковская запечатлела, как крестный именинницы, Андрей Малахов, отдал свой подарок Киркорову. В его руках был фирменный пакет Tiffany. Он признался, что купил девочке красивые сережки.

«Волшебно провели время на дне рождении у Аллочки-Виктории. Сначала потеряли ее, потом она появилась на секунду и тут же исчезла, a ее крестный, Андрей Малахов, преподнес ей роскошный подарок для маленькой принцессы. Спасибо, дорогой Филипп, за magic moments, ты умеешь удивлять», — поделилась впечатлениями Яна.

К слову, сын продюсера смог отдохнуть в этот день. Он даже станцевал брейк вслед за наследником Лазарева. Поклонники стали обсуждать роскошный праздник, который обошелся королю российской эстрады примерно в миллион рублей. Другие обратили внимание на наряд Яны и на ее грустного сына. «По-моему, вашему сыну надоели съемки, камеры, фотографы», «У Саши явно были другие планы на вечер!», «По лицу Саши видно, что все, что происходит вокруг, ему не очень нравится», «Саша вечно зашуганный. Видно, что мамашку свою боится», «Устал ребенок», «Гном постоянно грустный», — стали писать подписчики.

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Рудковская раскрыла шикарный подарок Малахова для дочери Киркорова
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