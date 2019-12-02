Савельева показала, как ее преобразил визажист Одри Хепберн

Александра Савельева недавно вышла из декретного отпуска. В конце марта она родила сына Леона. После этого несколько месяцев певица посвятила исключительно материнству. Не так давно артистка призналась, что роды были сложными, поэтому из-за стресса она быстро похудела. Теперь звезда вновь появляется на сцене. Для выходов в свет она предпочитает женственные образы и трендовый нюдовый макияж.

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А Накануне Савельева стала гостьей на презентации бренда Givenchy. Певица оказалась в руках звездного визажиста, который работал с самой Одри Хепберн. В соцсети она поделилась кадрами, на которых артистку красит Гюнтер Хилгартнер. При этом Александра предстала в черном кроп-топе с длинными рукавами и необычными брюками с разрезами, позволившими артистке оголить стройные ноги и пресс.

После работы специалиста девушка преобразилась. С помощью алой помады Гюнтер выделил губы Савельевой, а смесь бежевых и коричневых теней зрительно увеличила глаза девушки и выделила их. «В надежных руках визажиста Одри Хепберн Гюнтера Хилгартнера», — похвасталась певица.

Одним из первых отреагировал на пост ее муж Кирилл Сафонов. Он остался доволен результатом и послал возлюбленной воздушный поцелуй. Поклонники тоже остались в восторге от преображения артистки. «Александра, вы как всегда — обворожительны!», «Красавица какая!», «Даже стали на нее похожи, на Одри», «Ему повезло поработать с такой красавицей, это шедеврально», — прокомментировали пост подписчики.