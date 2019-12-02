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Дела королевские: Меган Маркл и Кейт Миддлтон заподозрили в ссоре

По слухам, размолвка двух герцогинь произошла несколько месяцев назад.

Дела королевские: Меган Маркл и Кейт Миддлтон заподозрили в ссоре
Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Фото: Paul Marriott, www.imago-ima.de

Слухи о том, что в семействе Виндзоров не все гладко, ходят уже который год. Западные таблоиды утверждают, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон в ссоре и причиной разлада между герцогинями стало невежливое отношение бывшей американской актрисы к персоналу жены принца Уильяма.

Королевский эксперт Фил Дампир отмечает, что герцогиня Кембриджская тяжелее переживает напряжение в отношениях и разлуку с семьей брата мужа, так как всегда была близка с принцем Гарри:

«За кулисами говорят, что Кейт делает все возможное, чтобы собрать всех вместе и что она даже говорила с Меган по телефону. Никто из них не хочет подвести королеву, поэтому Кейт пытается уладить все в частном порядке».

Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Фото: Paul Marriott, www.imago-ima.de

Журналисты, которые то и дело пишут о семейных распрях в британской королевской семье, в частности, отмечают, что на мероприятии, посвященном Дню памяти, Кейт и Меган избегали контакта друг с другом и находились на разных балконах.

Некие источники, близкие ко двору, утверждают, что 37-летняя герцогиня Сассекская понимает, что стоит ниже статусом в королевской иерархии, так как принц Гарри — только шестой в очереди на престол. Тогда как 38-летняя герцогиня Кембриджская гораздо быстрее движется к Букингемскому дворцу. И это добавляет прохлады в их отношения.

«Они не росли вместе и никогда не были близки, как сестры. Они встретили своих принцев на совершенно разных этапах своей жизни. Возможно, поклонники королевской семьи ожидали, что герцогини станут лучшими подругами, поэтому испытывают разочарование от холодности их отношений. Но, в конце концов, Кейт и Меган не более чем просто родственники», — пишет издание ENews.

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Дела королевские: Меган Маркл и Кейт Миддлтон заподозрили в ссоре
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