Дела королевские: Меган Маркл и Кейт Миддлтон заподозрили в ссоре

Слухи о том, что в семействе Виндзоров не все гладко, ходят уже который год. Западные таблоиды утверждают, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон в ссоре и причиной разлада между герцогинями стало невежливое отношение бывшей американской актрисы к персоналу жены принца Уильяма.

Королевский эксперт Фил Дампир отмечает, что герцогиня Кембриджская тяжелее переживает напряжение в отношениях и разлуку с семьей брата мужа, так как всегда была близка с принцем Гарри:

«За кулисами говорят, что Кейт делает все возможное, чтобы собрать всех вместе и что она даже говорила с Меган по телефону. Никто из них не хочет подвести королеву, поэтому Кейт пытается уладить все в частном порядке».

Журналисты, которые то и дело пишут о семейных распрях в британской королевской семье, в частности, отмечают, что на мероприятии, посвященном Дню памяти, Кейт и Меган избегали контакта друг с другом и находились на разных балконах.

Некие источники, близкие ко двору, утверждают, что 37-летняя герцогиня Сассекская понимает, что стоит ниже статусом в королевской иерархии, так как принц Гарри — только шестой в очереди на престол. Тогда как 38-летняя герцогиня Кембриджская гораздо быстрее движется к Букингемскому дворцу. И это добавляет прохлады в их отношения.