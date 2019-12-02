«Придраться не к чему»: Кудрявцева в костюме цвета фуксия впечатлила бьюти-блогера

Лера Кудрявцева давно поражает поклонников своим моложавым видом. В свои 48 лет телеведущая выглядит моложе большинства своих ровесниц. Также она любит подчеркивать свою женственность яркими платьями и костюмами оверсайз. Несмотря на то что девушка только год назад родила дочку Марию, она уже пришла в форму. Звезда ТВ может позволить себе носить облегающие наряды, но для работы она чаще отдает предпочтение классике.

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Так, для съемок нового выпуска «Звезды сошлись» Лера облачилась в костюм цвета фуксия. Брюки подчеркнули ее длинные ноги, а пиджак свободного кроя на одной пуговице скрыл все недостатки фигуры телеведущей. Черная блузка, чокер и туфли с круглым носом завершили образ. Кудрявцева предпочла оставить волосы выпрямленными, а также сделала макияж с акцентом на губы. На съемках блондинка подурачилась со своим напарником Оскаром Кучерой.

Поклонники восхитились ее чувством стиля. «Ты как всегда красотка! И все наряды на тебе отпад», «Вы такая яркая», «Вам так идет розовый цвет, он вас очень украшает, вы выглядите на 25 лет, не больше», — стали комментировать снимки подписчики. Лилиана Мамотина, бьтюти-блогер тоже была впечатлена образом телеведущей, но она нашла один промах знаменитости.