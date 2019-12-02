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Убить Джека Воробья: отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа

Об этом на суде заявил автомобильный мастер, работавший на бывших супругов.

Убить Джека Воробья: отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
Джонни Депп, наверняка, уже не рад, что когда-то влюбился в Эмбер Херд. Фото: David Lefranc/ZUMAPRESS.com

Всплыли новые подробности развода голливудских звезд Джонни Деппа и Эмбер Херд. Некий Дэвид Киллакей, работавший на голливудскую пару (он ухаживал за дорогими автомобилями актеров), утверждает, что отец Эмбер в телефонном разговоре с ним угрожал застрелить Джонни.

Дело в том, что после развода мистер Киллакей сказал актрисе, что свои счета она должна оплачивать напрямую, а не через менеджеров бывшего мужа.

«Ответ, который я получил, можно охарактеризовать только как крайне враждебный. Я сделал все возможное, чтобы донести до нее, что не хочу разбираться в разногласиях между ней и господином Деппом. Но она восприняла эту информацию не очень хорошо. Она отреагировала ругательствами и угрозами в мою сторону, а также рассуждениями о ее плачевном финансовом положении, вызванным мистером Деппом. В какой-то момент она сказала: «Вы, [нецензурное слово], поимели меня!» — цитирует заявление Киллакея в суде портал The Blast.

Херд заявила автомобильному мастеру, что у нее было юридическое соглашение с Деппом, согласно которому, тот должен был оплачивать ее счета. Актриса засыпала мужчину оскорблениями, и он начал общаться с ее отцом Дэвидом Хердом. Тот тоже был агрессивно настроен по отношению к Деппу.

«Он разрушает карьеру моей девочки и шантажирует ее в Голливуде, — сказал тогда отец Эмбер по телефону. — И когда я доберусь до него, то собираюсь выбить из него дерьмо. Я из Техаса, а мужчины из Техаса носят с собой «сорок пятые» (имеется в виду калибр оружия, — прим. авт.), и Джонни встретит свой конец от моего!»

Об этих угрозах автомастер сообщил адвокату Деппа. Юрист кинозвезды Адам Уолдман считает, что все действия Эмбер Херд и ее отца направлены на получения денег с Джонни.

Напомним, звездная пара поженилась в 2015 году, после того, как сыграла в фильме «Ромовый дневник». Но уже через год актриса подала на развод, сославшись на конфликты в семье. Оба супруга заявили об избиениях. В итоге Херд по суду досталась неплохая сумма, но, похоже, что она до сих пор пытается еще что-то поиметь с бывшего мужа.

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Убить Джека Воробья: отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
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