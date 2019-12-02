Ольга Казаченко просит бывшего супруга оставить ее в покое

Ольга Казаченко, в прошлом супруга известного музыканта, высказала все, что думает о своем бывшем возлюбленном. Девушка считает, что Вадим Казаченко лишь пытается оправдываться все свои нелицеприятные поступки совершенные в недавнем прошлом. Ольга заявила, что только рада публичности их жизненной истории, ведь теперь люди могут узнать как все было на самом деле.

По словам девушки, Вадим составил более пятнадцати исков и направил их к Ольге и ее матери, а также назвал своего сына «балаганной обезьяной» и в се ради одной корыстной цели — сделать пиар своему новому альбому. Также мужчина якобы при каждой удобной возможности просит свою бывшую супругу подать на него в суд, однако у Ольги нет на это ни ресурсов, ни желания, ведь все это она видит как очередную провокацию.

Девушка в очередной раз напомнила Вадиму, что у нее уже давно есть новый избранник и просит оставить в покое и ее, и ее ребенка.