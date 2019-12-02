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Егор Крид напугал фанатов сломанным пальцем

Певец получил травму во время съёмок клипа на песню «Love Is».

Егор Крид напугал фанатов сломанным пальцем
Егор Крид сломал палец. Фото: https://www.instagram.com/egorkreed/

Певец Егор Крид опубликовал в Instagram селфи со сломанным пальцем, чем сильно обеспокоил подписчиков своей страницы, которые у него уже больше 11,2 миллионов. Исполнитель песен «Невеста», «Холостяк», «Потрачу» и многих других объяснил травму кратко:

«Съёмки клипа «Love Is» прошли на ура😅 Сломал палец 🤙🏽»

Многочисленные фанаты посочувствовали певцу и пожелали скорейшего выздоровления: «Чтооо?! Как?! Бедный зайчиииик😭❤️ Поправляйся, родной😭❤️❤️», «Шлю тебе лучик здоровья!!! Поправляйся!! Береги себя пожалуйста». И предложили свою посильную помощь: «Забери замуж, буду твой палец лечить❤️».

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Егор Крид напугал фанатов сломанным пальцем
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