Семейный выходной: Кудрявцева искупалась в бассейне с мужем и годовалой дочкой

Лера Кудрявцева в прошлом году стала мамой во второй раз. Своему молодому мужу Игорю Макарову она подарила дочку Марию. Также у нее есть взрослый сын от первого мужа Сергея Ленюка — Жан. Так как телеведущая решилась рожать в достаточно зрелом возрасте, она скрывала свою беременность. Однако все прошло без осложнений. Теперь она старается каждую свободную минуту уделять наследнице. Блондинка не раз брала девочку с собой в путешествия.

48-летняя Кудрявцева отдала годовалую дочку на развивающие занятия, а также регулярно водит ее в бассейн. Так накануне она устроила семейный выходной. В соцсети звезда поделилась трогательными моментами общения с ребенком. Ведущая шоу «Секрет на миллион» устроила себя водный отдых в компании мужа и наследницы. На кадрах Лера в черном слитном купальнике плавает в бассейне с Машей на руках. Рядом с ней отметился и Макаров в шапочке для плавания.

Кудрявцева также запечатлела любимую дочь под душем. Кроха стояла в плавках под струйками воды. А позже она побывала в детской комнате. Наследница телеведущей пыталась попрыгать на надувном ослике, но упала. Маша не стала плакать, а встала и продолжила играть. Поклонники в очередной раз восхитились красотой девочки. Многие считают, что она вырастет настоящей красавицей, как ее мама.

К слову, Лера не экономит на гардеробе наследницы. Она то и дело облачает дочку в обновке. У нее множество шапок и пуховиков. Ее годовалая малышка уже пытается одеваться самостоятельно. А не так давно звездная мама записала Машу на так называемую «пальчиковую гимнастику», чтобы девочка разрабатывала мелкую моторику ручек. В игровой форме кроха уже много научилась, складывать предметы, различать цвета и не только.