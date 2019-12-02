ЗВЕЗДЫ

Семейный выходной: Кудрявцева искупалась в бассейне с мужем и годовалой дочкой

Телеведущая каждую свободную минуту уделяет наследнице.

Семейный выходной: Кудрявцева искупалась в бассейне с мужем и годовалой дочкой
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева в прошлом году стала мамой во второй раз. Своему молодому мужу Игорю Макарову она подарила дочку Марию. Также у нее есть взрослый сын от первого мужа Сергея Ленюка — Жан. Так как телеведущая решилась рожать в достаточно зрелом возрасте, она скрывала свою беременность. Однако все прошло без осложнений. Теперь она старается каждую свободную минуту уделять наследнице. Блондинка не раз брала девочку с собой в путешествия.

48-летняя Кудрявцева  отдала годовалую дочку на развивающие занятия, а также регулярно водит ее в бассейн. Так накануне она устроила семейный выходной. В соцсети звезда поделилась трогательными моментами общения с ребенком. Ведущая шоу «Секрет на миллион» устроила себя водный отдых в компании мужа и наследницы. На кадрах Лера в черном слитном купальнике плавает в бассейне с Машей на руках. Рядом с ней отметился и Макаров в шапочке для плавания.

Кудрявцева также запечатлела любимую дочь под душем. Кроха стояла в плавках под струйками воды. А позже она побывала в детской комнате. Наследница телеведущей  пыталась попрыгать на надувном ослике, но  упала. Маша не стала плакать, а встала и продолжила играть. Поклонники в очередной раз восхитились красотой девочки. Многие считают, что она вырастет настоящей красавицей, как ее мама.

К слову, Лера не экономит на гардеробе наследницы. Она то и дело облачает дочку в обновке. У нее множество шапок и пуховиков. Ее годовалая  малышка уже пытается одеваться самостоятельно. А не так давно звездная мама записала Машу на так называемую «пальчиковую гимнастику», чтобы девочка разрабатывала мелкую моторику ручек. В игровой форме кроха уже много научилась, складывать предметы, различать цвета и не только.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездЗвездные детиИгорь МакаровЛера КудрявцеваЛера Кудрявцева фото
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Семейный выходной: Кудрявцева искупалась в бассейне с мужем и годовалой дочкой
Интересно?
Поделись с друзьями: