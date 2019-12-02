Постройневшую жену Олега Меньшикова без макияжа приняли за его дочь

Олег Меньшиков не любит говорить о личной жизни. Известно, что у него был роман с коллегой по театру Маргаритой Шубиной. Он даже спас ее от депрессии. Они были вместе три года, но в итоге расстались. Актриса хотела замуж и детей, а Олег постоянно был на гастролях, поэтому их отношения не сложились. Зато уже около 15 лет артист счастлив с Анастасией Чеховой. Они узаконили свои отношения в 2005 году.

Несмотря на то, что Меньшиков публичная личность, он редко дает интервью и выходит в свет с возлюбленной. Однако в конце ноября актер посетил концерт потрясающих Real Jam, выступивших на новой сцене Театр им. М.Н. Ермоловой в рамках проекта «Ермоловский+джаз». Мужчина появился в брюках, футболке и яркой алой джинсовой куртке. А его голову покрывала шапка. 59-летний Олег Евгеньевич пришел не один.

Очень стройная девушка без макияжа и одетая в молодежном стиле в джинсы и толстовку с принтом в виде черепа позировала в обнимку с актером. Снимок появился в фан-аккаунте звезды. Поклонники сначала не узнали спутницу Меньшикова. Многие решили, что это его тайная дочь, ведь как известно, официально детей у него нет. Администраторы группы были удивлены вопросам, где его жена, и кто на снимке.

«Вы издеваетесь или действительно не в курсе? На фото!» — написали админы.

По всей видимости, Анастасия стала неузнаваема, так как постройнела. 36-летняя возлюбленная артиста выглядела словно подросток в своем образе. Отметим, что супруги не любят внимания со стороны общественности. Так как личная жизнь актера окутана завесой тайны, то постоянно возникают разные слухи, то о фиктивности его брака, то о том, что Меньшиков изменяет молодой избраннице. Однако эти домыслы так и не подтвердились.