Не хуже Волочковой: семилетняя дочь Орбакайте села на шпагат в бутике

Клавдия Земцова решила не терять время, пока ее мама шопилась.

Кристина Орбакайте много путешествует. Недавно она побывала в США, а также в ОАЭ. Певица всегда имела чувство стиля. Поклонники постоянно следят за образами знаменитости. Так, на днях артистка отправилась по магазинам вместе с семилетней дочкой — Клавдией Земцовой. Девочка была облачена в броское белое платье с принтом, а ее глаза скрывали солнцезащитные очки в золотой оправе. Она нашла себе занятие пока родительница выбирала обновки.

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В соцсети внучка Аллы Пугачевой разместила снимки, на которых сидит на шпагате прямо в бутике. Она продемонстрировала хорошую растяжку. «Пока мама покупает себе красоты, я решила немного растянуться», — написала девочка.

Как к этому отнеслась Орбакайте, неизвестно. А вот поклонники похвалили дочку певицы. Многие отметили, что она не хуже подготовлена, чем сама Анастасия Волочкова, которая свой шпагат демонстрировала не только на сцене. «Клавочка, ты молодчинка, становишься уже большой девочкой», «Какая красотка!! Голивуд отдыхает», «Ух, какой шпагат! Девочку надо срочно отдать в секцию фигурного катания», «Красиво получается. Будешь пластичной, как Кристина», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в прошлом году девочка посещала американское образовательное учреждение. Но в сентябре этого года дочь певицы пошла в российскую школу, во второй класс. По слухам, Орбакайте тяжело переносила расставание с наследницей. Теперь звезда постоянно проводит время с Клавдией. Правда, порой ей приходится отправляться на гастроли.

Также у Кристины есть старший сын — Никита Пресняков, который женился и давно живет самостоятельно, и 21-летний наследник Дени. Он обосновался в Англии. Там парень окончил элитный вуз, а вот с женитьбой от не торопится.