«Ощущение сказки не покидает»: Басков отметился в гостях у Киркорова

Певец поздравил наследницу поп-исполнителя Аллу-Викторию с днем рождения и не забыл поделиться свежими кадрами в Сети.

Николай Басков отметился в гостях у Филиппа Киркорова. «Золотой голос России» не мог отказаться от приглашения экс-супруга Аллы Борисовны. Поп-исполнитель устроил для своей наследницы Аллы-Виктории детскую вечеринку по мотивам сказки об «Аладдине». Среди присутствующих на празднике был замечен и Басков. Он лично поздравил именинницу с днем рождения, опубликовав в Instagram свежий снимок с малышкой, ее братиком Мартином и их отцом.

По словам певца, он до сих пор находится под впечатлением от увиденного. Николай не стал скрывать, что Филиппу Бедросовичу удалось организовать для детей настоящий праздник. Об этом, к слову, говорил и Сергей Лазарев. Экс-возлюбленный Леры Кудрявцевой подметил, что его пятилетнему сыну Никите очень понравилось в гостях у Аллы-Виктории. На праздник к имениннице певец привел только старшего наследника, а годовалую дочку Анну он оставил дома под опекой няни.

«Дорогой, Филипп… благодарю за прекрасный детский праздник в честь дня рождения твоей принцессы Аллы-Виктории! Ощущения сказки до сих пор не покидает», — отметил Басков.

Ранее дочку Филиппа Киркорова с днем рождения поздравил и композитор Игорь Николаев. Артист не смог прийти на вечеринку к поп-исполнителю, однако отправил в гости к Алле-Виктории возлюбленную Юлию Проскурякову с дочкой Вероникой.