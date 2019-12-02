Романтика без прикрас: возлюбленный Ефременковой сделал ей предложение на концерте Бузовой

Юлия Ефременкова стала известна благодаря телепроекту «Дом-2», в итоге даже став одной из его ведущих. Девушка хорошо зарабатывает, поэтому много путешествует и в прошлом году приобрела квартиру в Москве, о которой давно мечтала. Устроила она и свою личную жизнь. Знаменитость состояла в браке с актером Тимуром Ефременковым, но они расстались в 2016 году. Уже девять месяцев она встречается сновым избранником Мондезиром Свет-Амуром.

Накануне Юлия отправилась на концерт своей коллеги Ольги Бузовой. Она не подозревала, что этот вечер станет для нее особенным. В какой-то момент артистка позвала ее на сцену и сказал ей теплые слова. Следом на сцене появился возлюбленный ведущей скандального телепроекта в белоснежном костюме и букетом красных роз. Мондезир встал на одно колено и произнес заветные слова. «Родная моя, любимая, ты выйдешь за меня», — спросил он.

Ефременкова была так удивлена, что не сразу поняла, что происходит. Потом ее охватил восторг. «Да, да!» — стала кричать она под оглушительный рев толпы. Влюбленные станцевали медленный танец пока Бузова пела свой новый хит «Я еще верю».

«Хочу познакомить вас с одним молодым человеком, вы все его знаете — это мой будущий муж. Для нас это знаковый день, не только девять месяцев, но сегодня я сказала ему „да“, так что вы можете за нас порадоваться», — позже похвасталась Юлия. «На моих глазах», — отметила Ольга в комментариях.

Поклонники принялись поздравлять пару с важным шагом. Впереди у них подготовка к свадьбе, которая зачастую становится настоящим испытанием для влюбленных. Ранее Ефременкова отмечала, что интерес со стороны Мондезира стал для нее неожиданностью. Она не хотела выставлять эти отношения на показ. Но в итоге теперь о ее свадьбе знают тысячи людей, которые пришли на концерт Бузовой.