ЗВЕЗДЫ

Романтика без прикрас: возлюбленный Ефременковой сделал ей предложение на концерте Бузовой

Ведущая «Дома-2» не подозревала, чем для нее закончится концерт коллеги.

Романтика без прикрас: возлюбленный Ефременковой сделал ей предложение на концерте Бузовой
Юлия Ефременкова с возлюбленным. фото: instagram.com/efremenkovvva/

 

Юлия Ефременкова стала известна благодаря телепроекту «Дом-2», в итоге даже став одной из его ведущих. Девушка хорошо зарабатывает, поэтому много путешествует и в прошлом году приобрела квартиру в Москве, о которой давно мечтала. Устроила она и свою личную жизнь. Знаменитость состояла в браке с актером Тимуром Ефременковым, но они расстались в 2016 году. Уже девять месяцев она встречается сновым избранником Мондезиром Свет-Амуром.

Накануне Юлия отправилась на концерт своей коллеги Ольги Бузовой. Она не подозревала, что этот вечер станет для нее особенным. В какой-то момент артистка позвала ее на сцену и сказал ей теплые слова. Следом на сцене появился возлюбленный ведущей скандального телепроекта в белоснежном костюме и букетом красных роз. Мондезир встал на одно колено и произнес заветные слова. «Родная моя, любимая, ты выйдешь за меня», — спросил он.

Ефременкова была так удивлена, что не сразу поняла, что происходит. Потом ее охватил восторг. «Да, да!» — стала кричать она под оглушительный рев толпы. Влюбленные станцевали медленный танец пока Бузова пела свой новый хит «Я еще верю».

«Хочу познакомить вас с одним молодым человеком, вы все его знаете — это мой будущий муж. Для нас это знаковый день, не только девять месяцев, но сегодня я сказала ему „да“, так что вы можете за нас порадоваться», — позже похвасталась Юлия. «На моих глазах», — отметила Ольга в комментариях.

Поклонники принялись поздравлять пару с важным шагом. Впереди у них подготовка к свадьбе, которая зачастую становится настоящим испытанием для влюбленных. Ранее Ефременкова отмечала, что интерес со стороны Мондезира стал для нее неожиданностью. Она не хотела выставлять эти отношения на показ. Но в итоге теперь о ее свадьбе знают тысячи людей, которые пришли на концерт Бузовой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дом-2»: последние новостиЗвездные свадьбыОльга Бузоваромантическое предложениеЮлия Ефременкова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Романтика без прикрас: возлюбленный Ефременковой сделал ей предложение на концерте Бузовой
Интересно?
Поделись с друзьями: