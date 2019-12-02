ЗВЕЗДЫ

Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

Единственной наследнице покойной певицы исполнилось 13 лет.

Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы
Юлия Началова с дочкой. фото: globallookpress.com/

Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни. У певицы осталась дочь Вера. Для девочки потеря родительницы стала трагедией. Теперь о ней заботятся бабушка с дедушкой, а также отец Евгений Алдонин. Футболист расстался с артисткой еще в 2011 году. Сейчас у него новая семья. Он состоит в браке с девушкой по имени Ольга, которая подарила ему сына Артема, а также дочку Анжелику, появившуюся на свет 23 ноября.

Наследница Началовой уже познакомилась с сестренкой. Она с трепетом держала ее на руках. А 1 декабря Алдонин устроил праздник, но не в честь новорожденной, а в честь старшей наследницы, которой исполнилось 13 лет. Футболист собрал в своем доме друзей и близких. В соцсети он опубликовал снимки, на которых вся семья сидит за праздничным столом. Зал был украшен розово-белыми воздушными шарами.

Также Евгений запечатлел именинницу в черном платье с золотым узором, разбирающую подарки. «Сегодня старшенькой 13!!! Верочка, мы тебя очень любим!», — написал он.

Молодая супруга спортсмена тоже поздравила девочку. Она сделала для нее ролик с редкими семейными снимками, которые ранее не показывала. Ольга с теплотой относится к падчерице. Многие поклонники присоединились к поздравлениям. Они не сомневаются, что Вере сложно, так как она впервые отпраздновала день рождения без мамы. «Будь счастлива! Повезло с папой!», «А справа мама… всегда рядом… Верочка, будь счастлива!», «Красавица какая», «С днем рождения, Веру! Берегите её (без мамы очень плохо)», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что после смерти Началовой ее дочка часто бывает в гостях у отца и его новой семьи. Девочка тоже любит музыку и хорошо поет. Однако пока сложно сказать, пойдет ли она по стопам матери или выберет свой путь. Ей помогает также крестная мама — Лариса Долина.

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Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы
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