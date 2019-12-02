Козловский приобрел для будущего ребенка особняк в Испании

Данила Козловский является одним из самых известных российских актеров. Он также успел попробовать свои силы в качестве режиссера и снялся в нескольких зарубежных проектах. Долгое время о личной жизни артиста мало что было известно. Три года он прожил в браке с польской актрисой Уршулой Магдаленой, но в 2011 году они развелись. А после романа с Юлией Снигирь у привлекательного холостяка завязались отношения с Ольгой Зуевой.

больше по теме Возлюбленная Козловского улетела рожать первенца в США По словам близких к окружению пары, Ольга Зуева вскоре подарит актеру наследника.

Вот уже четыре года влюбленные живут вместе, но в ЗАГС идти не торопятся. Тем временем стало известно, что 32-летняя женщина беременна. Эту информацию избранница Козловского подтвердила в октябре. Она уехала в США, где и собирается оставаться до самых родов. В соцсети Ольга делится красочными кадрами, где она запечатлена в Нью-Йорке вместе с собакой, которую завела вместе с Данилой. А он сам уже приготовил подарок будущему ребенку.

По всей видимости, Козловский хочет, чтобы его наследник рос в благоприятном климате, поэтому приобрел недвижимость в солнечной Испании. Звезда кино купил особняк с бассейном для будущего ребенка. А пока Зуева только готовится к появлению малыша, в доме хозяйничает мама Данилы.

«Сейчас в этом доме в основном бывают его мама Надежда Николаевна и отчим Сергей. Сам Данила приезжает нечасто. Особнячок небольшой, находится примерно в 30 километрах от Малаги, рядом с морем. Там есть и бассейн, и небольшой садик, и веранда — все условия для приятного времяпровождения», — рассказал друг актера, пишет «СтарХит».

Напомним, что возлюбленная актера уже не может скрывать округлившийся живот. Рожать она, скорее всего, будет в США. Тем временем сам Козловский продолжает работать. Возможно, что ближе к предположительной дате родов он приедет к Ольге, чтобы быть рядом с ней в важный момент.