«Подружилась с любовницей»: жена Прилучного изящно высмеяла слухи о муже

Супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце красиво посмеялась над завистниками, распространяющими слухи о романе актера с Дарьей Мороз. Она выставила фотографию артистки в своем блоге, сделав к ней изящную подпись.

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«Подружилась с любовницей мужа. Поухаживала за ней, подарила ей очки. Планирую отбить», — съязвила Агата.

Напомним, слухи о романе Павла Придучного и Дарьи Мороз появились после того, как актеры снялись в сериале «Преступление». Работая над фильмом, они очень сдружились, и многие приняли эту теплоту за любовь.

Впрочем, не так давно сам Павел подогрел слухи об интрижке с отставной супругой Константина Богомолова. Отвечая на вопросы жены для ее влога, он косвенно подтвердил любовную связь.

«Пашка, ты можешь прокомментировать слухи о том, что у вас роман с Дашкой Мороз? У вас роман?» — спросила мужа Агата. «Да», — ответил артист. И, хотя большинство здравомыслящих людей поняли, что это шутка, некоторые СМИ написали об этом под громкими заголовками вроде «Прилучный подтвердил свою связь с Мороз».

Напомним, 33-летний Павел Прилучный женился на 30-летней артистке Агате Муцениеце 8 лет назад. Совсем юными они познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». Их свадьба была тайной и весьма оригинальной. Вместо дорогого авто они подъехали к ЗАГСу на мотоцикле. Платье на невесте было черным, впрочем, как и наряд жениха. Пара воспитывает двоих детей: 6-летнего Тимофея и 3-годовалую Мию.