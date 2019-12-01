«Ретроград Меркурий»: Тимати выпустил песню для любителей джипов

И покурил кальян с Гариком Харламовым в честь этого события.

Рэпер Тимати выпустил новый трек под названием «Я еду на джипе». Похоже, после провала поздравительной песни для Москвы «мистер Блэкстар» решил выдать аудитории стопроцентный хит и «залил» в него все популярные нынче вещи.

В тексте присутствуют ретроградный Меркурий, кальяны, магнитные бури, TikTok, риалток. Даже попиарить новый релиз артист пригласил Гарика Харламова. После скандала со своей женой тот стал еще больше востребован, поднял гонорары за свои выступления и недавно снялся в клипе Глюкозы.

На ролике, опубликованном Тимати в Instagram, юморист и рэпер сидят в джипе и курят кальян под новый трек, при этом Харламов рассуждает, что курить — это совсем не его занятие.

Возможно, ответ на то, почему рэпер собрал в этой песне «солянку» из популярных вещей, тоже кроется в словах нового произведения.

«Современные хиты отражают время. Я еду на джипе, значит, я в теме», — читает Тимати в этом треке.