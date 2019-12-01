Киркоров поблагодарил фанатов за море поздравлений Аллы-Виктории с 8-летием

Филипп Киркоров поблагодарил своих поклонников и друзей за многочисленные поздравления с днем рождения его дочки Аллы-Виктории. Напомним, 26 ноября девочке исполнилось 8 лет.

Певец репостнул в Instagram видео, смонтированное его фанатами, на котором девочка читает стихотворение про папу. Отметим, что поклонники называют Аллу-Викторию волшебной, красивой, невероятно чуткой, доброй, умной и очень храброй. Им виднее, так как они имеют возможность каждый день следить за жизнью школьницы через ее аккаунт в Instagram.

Напомним, девочка родилась в США от суррогатной матери в 2011 году. Звездный папа назвал ее в честь своей мамы и бывшей супруги Аллы Пугачевой. Сейчас малышка увлекается шахматами, рисованием и теннисом, а также строит своего отца, когда он дома. Через год после рождения Аллы Киркоров тем же путем стал отцом еще и мальчика, назвав наследника Мартин-Кристин. Сейчас паренек учится играть в футбол в академии ЦСКА.

Многие поклонники были удивлены тем, что популярнейший певец создал семью на основе суррогатного материнства, хотя мог бы взять в жены практически любую красавицу. Некоторые поговаривали, что артист завел детей, как дорогой аксессуар, чтобы привлечь к себе внимание. Однако то, как трогательно Филипп общается со своими малышами, развеяло сомнения о его желании стать хорошим отцом.