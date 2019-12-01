Хорошо, что не послала: Гузеева не оценила подарок за 4000 евро

На днях телеведущая Лариса Гузеева посетила дегустацию вин, но осталась не в восторге от мероприятия. Это было довольно предсказуемо, ведь звезда не пьет алкоголь. Также Лариса заметила, что неплохо было предоставить гостям не только алкоголь, но и закуску, но к сожалению, организаторы об этом не подумали, вот актриса и скучала на вечере.

В подарок Ларисе Гузеевой вручили шикарную бутылку с дорогим напитком, шутка ли, цена вина превышала 200 000 рублей, но телеведущая все равно не сменила гнев, на милость. Тут основной проблемой стал вес подарка, звезда оценила его в двенадцать килограммов и буквально недоумевала, как ей тащить это добро домой. Также она все так же не знала, что делать с дорогим напитком — выпить его она не сможет, так зачем он ей вообще тогда нужен? Подобными переживаниями актриса поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram.

Надо признать, что у ее читателей вряд ли есть подобные проблемы и скорее всего никто из жителей России не отказался бы от подобного презента, а вес подарка был бы всего лишь мелким неудобством, а вовсе не причиной отказываться от дорогого вина.