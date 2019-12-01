«Жалуется, что сиськи большие»: Лена Миро раскритиковала грудь Семенович

Блогер заявила, что грудь «блестящей» всегда была искусственной.

Блогер Елена Миро в свойственной ей манере вновь обрушилась с критикой на звезду шоу-бизнеса, на этот раз досталось Анне Семенович. На одном из ток-шоу бывшая «блестящая» заявила, что страдает «гигантомастией», то есть огромной грудью, от шестого до девятого размера. Как считает звезда, подобный диагноз ставится всем женщинам, чья грудь весит более двух с половиной килограммов.

Лена Миро посмеялась над таким диагнозом и решила, что Анна поставила его себе сама, с помощью Гугла.

«Ну, как болеет? Жалуется, что сиськи большие», — пишет в своем блоге Миро.

По словам блогера, Семенович уменьшила себе грудь, хотя опыт Жанны Фриске должен был остановить певицу от столь необдуманного шага. Впрочем, Елена не исключает, что Анна просто решила всех обмануть, просто-напросто убрав импланты, которые всю жизнь называла настоящей грудью, для проведения успешных родов.

Миро предположила, что своему избраннику Семенович рассказала про «гигантомастию», чтобы оправдать извлечение имплантов, а после родов снова обманет мужчину, втайне от него вновь увеличив себе грудь в клинике.

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