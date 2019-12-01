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Шедевр за три минуты: фотограф королевской четы рассказал о своем лучшем снимке

Алексий Любомирский за рекордно короткий срок сделал несколько замечательных фото Меган Маркл и принца Гарри.

Шедевр за три минуты: фотограф королевской четы рассказал о своем лучшем снимке
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: instagram.com/sussexroyal

Наверное самая известная королевская пара нашего мира это Меган Маркл и принц Гарри. Буквально на днях чета выложила в свой официальный совместный аккаунт Instagram невиданную ранее фотографию со своей свадьбы, а фотограф которому удалось запечатлеть легендарное событие рассказал о том, как ему это удалось.

На черно-белом фото герцог и герцогиня Сассекская явно счастливы, а Меган даже смеется от души. Всем известно, что случайные фотографии обычно получаются лучше всего, а этот кадр выглядит именно таким. Сфотографировать пару удалось мастеру своего дела, фотографу Алексию Любомирскому, он и рассказал об истории снимка.

Как оказалось, люди из Кенсингтонского дворца сами нашли его и позвонили фотографу, чем привели его в полнейший шок, ведь в тот момент Алексий был в больнице и ждал, когда его родственник придет в себя после сложной операции. После двух недель подготовки наш герой делал фото всемирно известной пары в день помолвки, а спустя год фотографировал их свадьбу. По словам Любомирского, на создание той самой фотографии у него было всего три минуты. За это время нужно было сделать несколько неформальных фото пары и надо признать, фотограф отлично справился с задачей.

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Британская королевская семьяГерцог и герцогиня СассекскиеМеган МарклМеган Маркл последние новостиПринц Гарри
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Шедевр за три минуты: фотограф королевской четы рассказал о своем лучшем снимке
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