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«У нас не Украина»: Максим Галкин не собирается в политику

Артист иронично сообщил, что не намерен становиться президентом России.

«У нас не Украина»: Максим Галкин не собирается в политику
Максим Галкин. Фото: Безбородова Кристина/Архив "ЭГ"

С некоторых пор в мире шоу-бизнеса ходят слухи о том, что юморист Максим Галкин имеет крайне амбициозные планы на политический мир России. Самые смелые из его поклонников даже заявляли, что артист точно планирует попробовать себя в роли президента страны, да не на сцене, а в реальной жизни. Эти истории начались после того, как в Сети появился отрывок из его выступления в Новосибирске, где Максим в очень несвойственной для себя манере раскритиковал власть.

Но, как оказалось, слухи были далеки от правды, Галкин во время своего выступления в Кремлевском дворце высказался по поводу своих планов на должность руководителя страны. Артист дал обещание, что не собирается лезть в политику, а также заметил, что у нас не Украина и в случае чего его пристрелят еще до процедуры инаугурации. Разумеется, юморист заметил, что это лишь шутка.

«У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации», — со смехом сказал Максим Галкин.

Напомним, во время выступления в Новосибирске артист заявил, что на российском телевидении процветает цензура, многие политические темы под запретом, а также перебор с новостями, касающимися Украины.

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выборыКремльМаксим ГалкинНовости googleпрезидент
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«У нас не Украина»: Максим Галкин не собирается в политику
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