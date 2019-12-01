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«Вот это клан!»: в Сети обсуждают редкое фото наследников Пугачевой

Знаменитые отпрыски нечасто появляются в одном кадре.

«Вот это клан!»: в Сети обсуждают редкое фото наследников Пугачевой
Алла Пугачева. Фото Global look press.

В Сети активно обсуждается редкий кадр – на одном фото запечатлены сразу все наследники Аллы Пугачевой.

21-летний Дени Байдасаров, сын 48-летней Кристины Орбакайте, сделал селфи в зеркале. В кадр попал старший брат, 28-летний Никита Пресняков, и младшая сестра, 7-летняя Клавдия Земцова. А также 6-летние дядя Гарри и тетя Лиза Галкины.

Дени нечасто появляется на снимках Орбакайте и Пугачевой, потому что в основном живет в Лондоне, где обучается в вузе. Никита работает в кино, занимается музыкой. В отличие от мамы и бабушки, он предпочитает рок. Пока больших успехов на музыкальном поприще певец не достиг, но у парня все впереди. В настоящее время он является лидером коллектива MULTIVERSE, которая радует вполне качественным лиричным роком.

«Вот это клан!», «Дружная семейка!», «Ах, какое продолжение рода», «Банда!», «Какие вы прекрасные! Чудо!» — поклонники Примадонны и ее звездных наследников пришли в восторг от совместного фото.

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«Вот это клан!»: в Сети обсуждают редкое фото наследников Пугачевой
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