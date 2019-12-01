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Нумеролог предрек Собчак рождение дочери

Это счастливое событие произойдет в течение года.

Нумеролог предрек Собчак рождение дочери
Собчак и Богомолов. Фото Global look press

Нумеролог Клара Кузденбаева специально для Teleprogramma.pro изучила даты рождения Ксении Собчак и Константина Богомолова. По ее словам, светская львица должна родить девочку в свое 38-летие. А ей как раз столько.

Любопытно, что дата рождения Константина Богомолова не указывает на то, что у него должен появиться ребенок в ближайшее время. Наследник у него родится только через 5 лет, и это будет мальчик.

По словам нумеролога, у четы хорошая совместимость, вполне вероятно, что их брак просуществует довольно длительное время. «Хорошо, когда у партнера отсутствует один набор цифр, а у другого он как раз присутствует. У Ксении отсутствуют тройки и четверки. А у Константина они, напротив, есть. У Константина недостаток единиц и нет шестерок и восьмерок, но они присутствуют у Ксении Собчак. Поэтому брак их может сохраниться на их совместимости», — объяснил эксперт.

Однако конфликты в семье не исключены из-за своенравного характера Ксении. В настоящее время Богомолов очарован, влюблен, поэтому старается смотреть на давление супруги сквозь пальцы. Но вскоре пелена с глаз может постепенно спасть и не исключено, что мужчина устанет от слишком агрессивного поведения супруги.

Как заметила Клара Кузденбаева, Собчак все-таки стоит прислушаться к мнению мужа. «Он отлично разбирается в людях, умеет находить золотую середину и мог бы стать хорошим советчиком для Ксении в личностных отношениях. Он мог бы научить ее разбираться в людях, чего она абсолютно делать не умеет», — сказала она.

Кстати, самым успешным периодом его жизни будет 49-летие. Как раз в это время у него родится сын и его карьера окажется на взлете.

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Нумеролог предрек Собчак рождение дочери
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