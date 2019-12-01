Ужин по-королевски: Кейт Миддлтон с мужем удивили волонтеров

После готовки Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в один из крупнейших в стране центр для бездомных, который находится в Лондоне. Целью визита стала рождественская вечеринка. Королевское семейство посвятило ее работающим в праздники сотрудникам и добровольцам благотворительных организаций.
На официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram появилось объявление о предстоящем мероприятии. Чтобы как можно больше народа смогло на него явиться.
«Приглашаем всех присоединиться к герцогам Кембриджским и Мэрри Берри, решившим устроить праздник в честь тех людей, которые проведут Рождество, помогая другим», — гласил текст.
Отметим, пока выпуск телевизионной программы «Королевское Рождество с Берри» с участием герцога и герцогини Кембриджских не вышел в эфир. Его релиз состоится в понедельник, 16 декабря, на канале BBC.