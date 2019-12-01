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Ужин по-королевски: Кейт Миддлтон с мужем удивили волонтеров

Герцог и герцогиня Кембриджские стали гостями на телевизионном кулинарном шоу. Вместе с автором поваренной книги Мэрри Берри они сделали угощения для праздника.

Ужин по-королевски: Кейт Миддлтон с мужем удивили волонтеров
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

После готовки Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в один из крупнейших в стране центр для бездомных, который находится в Лондоне. Целью визита стала рождественская вечеринка. Королевское семейство посвятило ее работающим в праздники сотрудникам и добровольцам благотворительных организаций.

На официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram появилось объявление о предстоящем мероприятии. Чтобы как можно больше народа смогло на него явиться.

«Приглашаем всех присоединиться к герцогам Кембриджским и Мэрри Берри, решившим устроить праздник в честь тех людей, которые проведут Рождество, помогая другим», — гласил текст.

Отметим, пока выпуск телевизионной программы «Королевское Рождество с Берри» с участием герцога и герцогини Кембриджских не вышел в эфир. Его релиз состоится в понедельник, 16 декабря, на канале BBC.

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Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новостиПринц Уильям
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Ужин по-королевски: Кейт Миддлтон с мужем удивили волонтеров
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