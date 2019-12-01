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«По-настоящему!»: Семенович вспомнила, как целовалась с Деревянко

Произошло это на съемках фильма «Гитлер капут» больше 10 лет назад.

«По-настоящему!»: Семенович вспомнила, как целовалась с Деревянко
Анна Семенович. Фото Global look press.

Анна Семенович призналась, что когда-то целовалась с актером Павлом Деревянко. И, хотя поцелуй этот был вынужденным (по работе), все было вполне реально.

Это произошло на съемках фильма «Гитлер капут» в 2007 году. «Я целовалась по-настоящему, но грудь он не щупал. Это был мой первый «полный метр», я пришла в грим-вагончик, где сидел Павел и режиссер Марюс Вайсберг. И он сказал, чтобы меня сильно не гримировали, потому что у меня сцена с поцелуем. Я очень испугалась», — рассказала Анна в программе «Секрет на миллион».

За начинающую актрису вступился Павел Деревянко, который предложил режиссеру все-таки начать с других сцен, поскольку они совсем не знакомы. «Да, – подхватила Семенович. – Давай, Паш, сегодня хотя бы познакомимся, а дальше уже будем целоваться!»

Деревянко заявил на шоу, что после выхода фильма самым популярным вопросом относительно певицы был вопрос о натуральности ее груди. «Все настоящее», – заверил он.

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«Секрет на миллион»Анна СеменовичПавел ДеревянкоСеменович грудь
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«По-настоящему!»: Семенович вспомнила, как целовалась с Деревянко
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