«Старая бабка»: Ковальчук показалась без макияжа

Артистка — приверженица естественной красоты. Она одна из немногих, кто не боится появиться без тонны грима и идеальной укладки. Вот только далеко не все одобряют ее позицию.

Накануне певица Юлия Ковальчук опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый ролик. Она рассказала, что уже активно начала готовиться к Новому году. Звезда поставила огромную елку в центре комнаты и включила праздничную музыку.

«А как вам такая суббота?))) P.S. Любительницам домашнего макияжа не смотреть — ваше сердце не выдержит моей непричесанности и ненакрашенности», — ехидно заявила исполнительница.

Что уж говорить, Юлия как будто в воду глядела. На нее тут же посыпались нелестные высказывания критиков.

«Старая бабка вообще», — написал злопыхатель в комментариях к фото.

Тем не менее, большинство аудитории все-таки поддержали Ковальчук. Поклонники отметили, что ее красоту ничем нельзя испортить, назвав ее милой и привлекательной девушкой.