ЗВЕЗДЫ

«Старая бабка»: Ковальчук показалась без макияжа

Артистка — приверженица естественной красоты. Она одна из немногих, кто не боится появиться без тонны грима и идеальной укладки. Вот только далеко не все одобряют ее позицию.

«Старая бабка»: Ковальчук показалась без макияжа
Юлия Ковальчук. Фото: Global Look Press

Накануне певица Юлия Ковальчук опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый ролик. Она рассказала, что уже активно начала готовиться к Новому году. Звезда поставила огромную елку в центре комнаты и включила праздничную музыку.

«А как вам такая суббота?))) P.S. Любительницам домашнего макияжа не смотреть — ваше сердце не выдержит моей непричесанности и ненакрашенности», — ехидно заявила исполнительница.

Что уж говорить, Юлия как будто в воду глядела. На нее тут же посыпались нелестные высказывания критиков.

«Старая бабка вообще», — написал злопыхатель в комментариях к фото.

Тем не менее, большинство аудитории все-таки поддержали Ковальчук. Поклонники отметили, что ее красоту ничем нельзя испортить, назвав ее милой и привлекательной девушкой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

естественностьКовальчук новостиНовости googleЮлия КовальчукЮлия Ковальчук фото
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Старая бабка»: Ковальчук показалась без макияжа
Интересно?
Поделись с друзьями: