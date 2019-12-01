Бутусов показал редкое фото внучки Дивны

Вячеслав Бутусов, лидер легендарной рок-группы Nautilus Pompilius, показал в своем Instagram редкое фото своей единственной внучки Дивны. Певец в принципе не любит демонстрировать свою личную жизнь. Но здесь сделал исключение, кстати, 5-летнюю девочку он показывает впервые за историю существования своего блога.

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В основном блог музыканта наполнен творческими зарисовками: фото с концертов, репетиций, анонсов выступлений. Есть немного природы и очень много православных тем – снимков икон и храмов. В общем-то уже из этого становится понятно, чем живет сегодня бывший лидер бывшего популярного рок-коллектива.

С 2019 года Бутусов возглавляет коллектив под названием «Орден Славы». Поэтому фото внучки выглядит вполне аутентично – на девочке надета футболка Вячеслава с фирменным лейблом музыкальной группы.

В декабре Дивне исполнится 6 лет, она является наследницей второй дочери Бутусова 28-летней Ксении от второй супруги Анжелики Эстоевой. В этом же союзе у музыканта есть дочь 20-летняя Софья и 14-летний сын Даниил.

В первом браке с Мариной Добровольской-Бутусовой у заслуженного артиста России родилась дочь Анна. Сейчас ей уже 39 лет, она работает художником по гриму.