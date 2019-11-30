«Все накладывается на психику»: близкая подруга Рудковской заступилась за ее сына

Наталья Якимчик в откровенной беседе со светской львицей отметила, что та слишком много возложила на своего ребенка.

Не так давно Яна Рудковская сообщила, что ей пришлось обратиться в полицию из-за угроз, которые стали появляться в соцсети в адрес ее шестилетнего сына Саши Плющенко. В новом выпуске шоу «ЯнаСупер» она рассказала, что первой ей об этом сообщила Лера Кудрявцева, прислав скрин комментариев, где мальчику желают смерти. «Непонятна агрессия, тем более, на меленького ребенка», — отметила продюсер.

Рудковская сразу усилила охрану особняка. Она собрала телохранителей и попросила их быть бдительными, не спать ночью и спустить всех трех собак. Также в доме есть камеры. Светская львица попросила всех быть бдительными. Также она обратилась в полицию и написала заявление. Евгений Плющенко тоже усилил охрану в своей школе фигурного катания, где тренирует наследника. Он признался, что его в свое время тоже преследовали. А однажды две женщины хотели облить его кислотой. Чемпион подчеркнул, что только вмешательство правоохранительных органов исправило ситуацию.

В гостях у Яны была ее подруга Наталья Якимчик. Она показала ей те самые сообщения с угрозами. «Бедный Сашенькая! Ну видишь, ты сама его изначально много показывала», — отметила девушка. Светская львица решила за себя постоять. Она отметила, что многие звезды, включая Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву, Сергея Лазарева, показывают своих детей в соцсетях. Однако Наталья пояснила, что также важно, что показываешь.

«Ты выкладываешь, например: „Вот у меня сегодня лук от Dior“. Конечно, это у людей вызывает негативную реакцию. Типо это ребенок», — высказалась дизайнер.

Яна уточнила, что ее сын является моделью и работает, так как у него есть контракты. «Я считаю, что неплохо, когда ребенок зарабатывает», — подчеркнула она. По словам продюсера, Саша знает цену деньгам. Только за достижения он получает подарки и игрушки. Рудковская очень хочет, чтобы он работал и в 18 лет уже мог сам себе оплатить учебу, купить квартиру и машину.

«Говоришь у него контракты, но этого ты хочешь! Это все накладывается на психику», — стала настаивать Наталья. После этого Яна призналась, что когда-то ее муж сдавал бутылки, чтобы иметь свои деньги и на гонорар первым делом купил маме шубу. Она призналась, что очень хочет, чтобы и Саша тоже самое сделал для нее, купил подарок для мамы на свои деньги.

После этого Рудковская позвала к себе сына. Она задала ему вопросы, касательно фигурного катания. Гном Гномыч заверил, что его не принуждают тренироваться. Более того, он признался, что хочет занимать только первые места и четыре раза, как отец, победить на Олимпийский играх.