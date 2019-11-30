ЗВЕЗДЫ

Цекало публично вцепился в грудь своей жены

Шоумен настолько сильно влюблен в свою новую пассию, что не боится демонстрировать окружающим свои жаркие чувства.

Цекало публично вцепился в грудь своей жены
Александр Цекало с супругой/Фото: https://www.instagram.com/darina_ervin/

Экс-муж Лолиты Александр Цекало счастлив в новых отношениях. Избранницей 58-летнего шоумена стала художница Дарина Эрвин – 28-летняя секс-художница. Девушка не скрывает, что очень трепетно относится к интимному аспекту семейной жизни. Судя по всему, этот факт и стал определяющим в отношениях между художницей и артистом.

Так, недавно Эрвин продемонстрировала общественности максимально интимный аспект семейной жизни. Девушка опубликовала в личном микроблоге в Instagram фото, где Цекало страстно вцепился в пышный бюст своей новой пассии. Происходит все это на открытой местности, а значит, свидетелями этого действа могут стать другие люди. Кроме того, подобным образом звездная пара не только продемонстрировала страсть, но и лишний раз обратила внимание на отличную внешность Эрвин.

Цекало с женой
Цекало с женой/Фото: скриншот https://www.instagram.com/darina_ervin/

В социальных сетях снимок восприняли положительно. Пару там назвали огненной, пожелали влюбленным счастья и не терять запала.

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Цекало публично вцепился в грудь своей жены
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