Цекало публично вцепился в грудь своей жены

Шоумен настолько сильно влюблен в свою новую пассию, что не боится демонстрировать окружающим свои жаркие чувства.

Экс-муж Лолиты Александр Цекало счастлив в новых отношениях. Избранницей 58-летнего шоумена стала художница Дарина Эрвин – 28-летняя секс-художница. Девушка не скрывает, что очень трепетно относится к интимному аспекту семейной жизни. Судя по всему, этот факт и стал определяющим в отношениях между художницей и артистом.

Так, недавно Эрвин продемонстрировала общественности максимально интимный аспект семейной жизни. Девушка опубликовала в личном микроблоге в Instagram фото, где Цекало страстно вцепился в пышный бюст своей новой пассии. Происходит все это на открытой местности, а значит, свидетелями этого действа могут стать другие люди. Кроме того, подобным образом звездная пара не только продемонстрировала страсть, но и лишний раз обратила внимание на отличную внешность Эрвин.

В социальных сетях снимок восприняли положительно. Пару там назвали огненной, пожелали влюбленным счастья и не терять запала.