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«Бросили рядом с шоссе»: Наталью Андрейченко в 19 лет жестоко изнасиловали

До сих пор некоторых подробностей той ночи актриса не помнит.

«Бросили рядом с шоссе»: Наталью Андрейченко в 19 лет жестоко изнасиловали
Наталья Андрейченко. фото: globallookpress.com

В студии передачи «Привет, Андрей!» Наталья Андрейченко встретилась с первым мужем Максимом Дунаевским и рассказала о жизни с режиссером Максимилианом Шеллом. Артистка очень рада, что у нее есть сын и дочь от двух браков. Но также она вспомнила и о том, что ей пришлось пережить в 19 лет. Об этом страшном эпизоде артистка почти никому не рассказывала. Как оказалось, ее изнасиловали, когда она была студенткой ВГИКА.

По словам советской Мэри Поппинс, после репетиции она покинула вуз в районе девяти часов вечера и пошла пешком по улице. Актриса села в такси, чтобы добраться до дома. Уже тогда она почувствовала неладное. Женщина отметила, что водитель ее обнял, а потом заблокировал стекла и двери в машине.

«Я беру и правой ногой изо всех сил бью в лобовое стекло. Я его разбила. Как это могло случиться? Только это  заставило его от меня отпрянуть, и я выскочила, побежала по заснеженной дороге», — поделилась Наталья Эдуардовна.

Однако на этом история не закончилась. Вскоре актриса увидела кладбище и силуэты двух людей. «Я, как наивная девочка, бегу за помощью. Они молодые, у них были огромные ножи», — отметила Андрейченко. По словам звезды, эти мужчины защитили ее от водителя-насильника. «И я осталась с ними. Мы пошли по этой дороге, а дальше я, конечно, мало что помню», — сказала артистка. Спасители оказались плохими людьми.

Андрейченко вспомнила о самой страшной ночи. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

«Удар был очень сильный мне по голове и я упала. Я очень сильно дралась, боролась за достоинство. В меня стреляли, руку мне отрезали. До сих пор огромный шрам. Это было очень больно, даже потеряла сознание на некоторое время», — рассказала она.

Андрейченко отметила, что проезжающая машина спугнула мужчин и «остановила процесс». Находясь в шоковом состоянии она попросила своих обидчиков вывести ее к шоссе. «Они бросили меня рядом с шоссе и убежали. Я ползла к избушке», — добавила актриса. Там был старик, сторож. Он налил окровавленной и замученной девушке стакан водки и полез целоваться. «Дальше я не помню. Я очнулась уже в больнице», — заключила артистка.

Обидчики звезды были пойманы. Они были осуждены на много лет строго режима. После этого знакомые не знали, как работать с Андрейченко, но она взяла себя в руки и смогла жить дальше. Юрий Шлыков отметил, что на съемках не знал, как с ней увидеться после этого страшного события. Однако у Натальи Эдуардовны хватило мужества отстраниться от этой истории и работать будто ничего не произошло.

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Тэги:

изнасилованиеНаталья АндрейченкоПрограмма "Привет Андрей!"
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«Бросили рядом с шоссе»: Наталью Андрейченко в 19 лет жестоко изнасиловали
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