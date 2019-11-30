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Стало известно, кому досталось многомиллионное наследство экс-мужа Андрейченко

Миллионер и австрийский режиссер Максимилиан Шелл скончался в 2014 году. Его последняя жена Ива Миханович показала, как живет без него.

Стало известно, кому досталось многомиллионное наследство экс-мужа Андрейченко
Наталья Андрейченко. фото: globallookpress.com

Наталья Андрейченко несколько лет назад уехала жить в Мексику. Актриса много путешествует. В свое время она жила в США, когда вышла замуж за кинорежиссера и миллионера Максимилиана Шелла. Тогда женщина больше не могла сниматься в советском кино, но для нее открылись двери в другую жизнь. Ради нового избранника она ушла от первого мужа Максима Дунаевского. А Шелл усыновил ее наследника Дмитрия. Позже она родила ему дочку Настасью.

В передаче «Привет, Андрей!» Андрейченко вспомнила все эти эпизоды из своей жизни. Когда Шелл влюбился в актрису с ребенком, он нарушил свои собственные правила. На 20 лет жизнь советской Мэри Поппинс превратилась в мировое турне. Но в начале 2000-х годов муж актрисы признался, что встретил другую женщину — галеристку Элизабет Михич. На ней он так и не женился, хотя прожили они вместе три года. Максимилиан впоследствии влюбился в оперную артистку Иву Миханович, с которой прожил остаток жизни.

Андрейченко с режиссером. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

Он скончался в 2014 году спустя пять месяцев после свадьбы. Режиссера похоронили на территории родового поместья в Австрии. Андрейченко вспомнила, что и после развода общалась с Шеллом. Она отметила, что Ива — очень хорошая женщина. Правда, артистка считает, что та поступила неправильно, похоронив режиссера не на кладбище. Специально для передачи вдова Максимилиана показала дом, где жила вместе с ним в Австрии. Она рассказала, что ее муж любил все перестраивать, сделал бассейн и джакузи, но теперь там находится комната ее дочери.

Дом Шелла в Австрии, который достался его жене. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

«Когда я сюда переехала, Максимилиан и Наташа уже 10 лет не жили вместе, поэтому ее вещей здесь почти не было. Мы спокойно общались с Натальей. Она сюда приезжала, когда мы тут жили. Когда мне было трудно с Максом, Наташа давала мне советы, как себя вести», — поведала Ива.

Также женщина показала особое место, где похоронен режиссер. Он сам попросил, чтобы его прах был размещен рядом с любимым деревом. Примечательно, что на этом месте состоялась их свадьба с Ивой. «Я думаю, похоронить его тут — очень хорошая идея, потому что на кладбище люди ходят не каждый день, а я тут постоянно», — пояснила оперная артистка. Она рассказала, как было поделено наследство.

«Мне достался этот дом и два гектара земли, остальное принадлежит Дмитрию. Настя получила другой дом, который построил ее отец. Мой дом и земля стоят примерно 200 тысяч евро», — призналась женщина.

Андрейченко недовольна тем, где похоронили Шелла. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

Андрейченко идею с могилой на частной территории назвала «чудовищной» и «преступной». Актриса считает, что у любого поклонника Шелла должна быть возможность побывать на его могиле, а в данном случае это сложно. Даже его крестница Анджелина Джоли без разрешения не сможет оказаться там.

«Это было только его желание и это решение обсуждалось с близкими и детьми. Наталья не была против. Она была на похоронах. Любой желающий может приехать к нему на могилу. Завещания не было, поэтому все быстро поделили по закону. Какая-то бумага была написана, но не была заверена нотариально. Наташа после развода получила пожизненное содержание и деньги из фонда», — в свою очередь заверила Ива.

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Тэги:

Максимилиан ШеллНаталья АндрейченкоПрограмма "Привет Андрей!"
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Стало известно, кому досталось многомиллионное наследство экс-мужа Андрейченко
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