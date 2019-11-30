63-летняя Андрейченко впервые за долгое время появилась на ТВ

Наталья Андрейченко в свое время за известного зарубежного режиссера Максимилиана Шелла. Тогда актриса переехала жить в США. Лишь 2005 году она вернулась на родину и стала телеведущей, а потом вновь исчезла из поля зрения. Она снова покинула страну и обосновалась в Мексике. Лишь недавно звезда фильма «Мэри Поппинс» оказалась в России. Она согласилась дать большое интервью Андрею Малахову в рамках передачи «Привет, Андрей», так как знаменитой картине Леонида Квинихидзе исполнилось 35 лет.

Как оказалось, перед съемками она проделала путь в Рим ради встречи с Андреем Кончаловским. Артистка отметила, что не знает, сколько времени осталось, чтобы успеть выразить любовь. По словам Андрейченко, именно этот режиссер повлиял на ее семью. Он познакомил ее с Лоуренсом Шиллером, у которого она снялась в сериале «Петр Великий» с будущим мужем Шеллом. Актриса устроила сюрприз своему давнему другу. Она купила зеленую орхидею и подсолнух. Их Наталья Эдуардовна подарила при встрече Кончаловскому.

Режиссер был очень удивлен, когда в кафе к нему зашла его давняя подруга. «Нарушала режим, пропадала. Когда актриса пропадает со съемок, нарушает график. Хочется голову оторвать», — в этот момент говорил в интервью мужчина. «Ой, я думал какая-то поклонница русская пришла! Хорошо, что приехала», — сказал Кончаловский. «Андрей научил меня всему. Можно я скажу спасибо за всю жизнь. Вы же мой гуру», — обратилась к нему Андрейченко. Более того, она назвала его самым главным мужчиной.

Как оказалось, артистка только становится YouTube-блогером. В Риме она сняла для своего канала город и случайную встречу с поклонниками. А вот в студии Наталья Эдуардовна встретилась со своим первым мужем Максимом Дунаевским. Он подарил ей букет цветов. «А у меня есть предложение. Ты не хотел бы случайно выйти за меня замуж или жениться во второй раз?», — неожиданно спросила актриса. «Может я поэтому так и оделся так. Я обдумаю, хоть предложение не от меня прозвучало», — ответил ей композитор.

Этот диалог обескуражил Малахова. «Снова холост или что?», — спросил он. «Можно сказать, что так», — загадочно сказал Дунаевский. После этого Андрейченко заявила, что ее дочка любит его, поэтому они вполне могли бы снова быть вместе. Как известно, Мария Рождественская стала пятой женой композитора. На этой почве Наталья Эдуардовна пошутила, что является президентов бывших жен композитора.