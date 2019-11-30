Савельева назвала годовалую дочку Лазарева невестой своего сына

Сергей Лазарев с недавних пор является отцом двоих детей. Как известно, он скрывал своего сына Никиту несколько лет, но в 2016 году рассекретил мальчика и теперь рассказывает о его жизни, увлечениях и с радостью выставляет снимки с наследником. Также осенью артист признался, что у него теперь есть еще и годовала дочка Анна. Малышку он пока оберегает от излишнего внимания общественности, но 30 ноября певец опубликовал видео с ней.

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На кадрах Сергей держит на руках девочку блондинку в зеленом платье, которая звонко смеется. Ее рассмешил брат, который прыгал на диване. Наблюдая за ними появилась улыбка и на лице молодого папы. Артист признался, что у него выдался выходной, который он посвятил детям. На пост первой отреагировала Александра Савельева. Бывшая солистка группы «Фабрика» не так давно тоже стала мамой. У нее родился сын Леон. Сейчас малышу уже восемь месяцев.

Похоже, что дочка Лазарева приглянулась певицы. Она даже решила сосватать девочку своему наследнику. «Невеста наша, что-ль?», — написала Савельева, добавив смеющийся смайлик. Однако у нее сразу появились конкуренты. «А может наша», — отметила одна из подписчиц. «Драка, драка», — стали подшучивать другие пользователи.

К слову, другие поклонники Сергея восхитились тем, какой он хороший отец. Добавим, что не так давно артист признался, что его сын хочет стать пожарным. Он также увлекается футболом. При этом маленький Никита хорошо поет и обладает артистическим талантом. Лазарев не скрывает, что иногда задумывается над тем, чтобы вывести наследника на сцену, но пока переживает за его психику и оберегает. Дочка звезды тоже растет очень музыкальной. В честь нее певец сделал тату на теле.