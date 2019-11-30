«Я буду самая лучшая»: пятилетняя дочь Навки одержала победу на соревнованиях

Татьяна Навка накануне побывала на открытии главного катка страны на Красной площади. Фигуристка представила тем отрывок своей постановки «Спящая красавица». За день до этого ее дочка Надежда поучаствовала в детской модном показе с наследниками других звезд. Многие думали, что пятилетняя девочка утомилась, поэтому не появилась на ГУМ-катке, но выяснилось, что она готовилась к соревнованиям.

Сначала Навка продемонстрировала два стильных образа дочери, в которых она предстала на подиуме. Девочка дефилировала сначала в кремовом платье с узором и плаще в тон. Элегантный образ подчеркнул красоту юной модели. Второй образ состоял из свитера и алой юбке с принтом в виде клубники. Кроха держалась уверенно на публике. Сама Татьяна не смогла присутствовать на показе и поддержать наследницу, так как была занята на работе.

«Горжусь моим маленьким ангелом!», — заявила спортсменка в соцсети.

А теперь она похвасталась новым достижением дочери. Надежда выступила на соревнованиях по фигурному катанию и заняла первое место. На снимках она запечатлена в белом платье и с венком из декоративных цветов на голове. Девочка радостно держит свою награду и грамоту. Навка также показала, как ее наследница настраивает себя на победу перед выходом на лет. В кадре она стоит у зеркала и говорит ободряющие слова: «Я буду самая лучшая! У меня всё получится! Я буду бороться за каждый элемент».

Татьяна заявила, что именно так и надо делать установку на жизнь. «Так и нужно проецировать свои желания!!! И, конечно, у нас все получилось, по-другому не может и быть!!! Надюша заняла первое место, а мама выступила на Красной площади и уже выступает в Минске! Вот так случайно получился символичный пример: с чего всё начинается и каких высот можно добиться, если есть талант, вера в себя и трудолюбие!», — написала фигуристка.