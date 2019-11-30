ЗВЕЗДЫ

«Я буду самая лучшая»: пятилетняя дочь Навки одержала победу на соревнованиях

Фигуристка показала, как ее наследница настраивает себя перед выходом на лед.

«Я буду самая лучшая»: пятилетняя дочь Навки одержала победу на соревнованиях
Татьяна Навка с дочкой. фото: instagram.com/tatiana_navka/

Татьяна Навка накануне побывала на открытии главного катка страны на Красной площади. Фигуристка представила тем отрывок своей постановки «Спящая красавица». За день до этого ее дочка Надежда поучаствовала в детской модном показе с наследниками других звезд. Многие думали, что пятилетняя девочка утомилась, поэтому не появилась на ГУМ-катке, но выяснилось, что она готовилась к соревнованиям.

Сначала Навка продемонстрировала два стильных образа дочери, в которых она предстала на подиуме. Девочка дефилировала сначала в кремовом платье с узором и плаще в тон. Элегантный образ подчеркнул красоту юной модели. Второй образ состоял из свитера и алой юбке с принтом в виде клубники. Кроха держалась уверенно на публике. Сама Татьяна не смогла присутствовать на показе и поддержать наследницу, так как была занята на работе.

«Горжусь моим маленьким ангелом!», — заявила спортсменка в соцсети.

А теперь она похвасталась новым достижением дочери. Надежда выступила на соревнованиях по фигурному катанию и заняла первое место. На снимках она запечатлена в белом платье и с венком из декоративных цветов на голове. Девочка радостно держит свою награду и грамоту. Навка также показала, как ее наследница настраивает себя на победу перед выходом на лет. В кадре она стоит у зеркала и говорит ободряющие слова: «Я буду самая лучшая! У меня всё получится! Я буду бороться за каждый элемент».

Татьяна заявила, что именно так и надо делать установку на жизнь. «Так и нужно проецировать свои желания!!! И, конечно, у нас все получилось, по-другому не может и быть!!! Надюша заняла первое место, а мама выступила на Красной площади и уже выступает в Минске! Вот так случайно получился символичный пример: с чего всё начинается и каких высот можно добиться, если есть талант, вера в себя и трудолюбие!», — написала фигуристка.

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Звездные детиНадежда Песковароссийские фигуристкиТатьяна Навка
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«Я буду самая лучшая»: пятилетняя дочь Навки одержала победу на соревнованиях
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