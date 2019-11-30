Детский смех на весь дом: Лазарев поделился трогательным видео с сыном и дочкой

Сергей Лазарев является одним из самых популярных артистов в России. Он работает бес продюсера, поэтому тратит в два раза больше сил на подготовки к турам и своим шоу. Но при этом артист успевает устраивать свою личную жизнь. Многие были поражены, когда в 2016 году выяснилось, что у него подрастает трехлетний сын Никита. В этом году в передаче Леры Кудрявцевой певец сделал признание, что у него также растет годовалая дочка Анна.

Теперь Лазарев с еще большим рвением бежит домой после концертов, так как его там ждут дети. Правда не так давно он дал большой концерт в Москве. Тогда певец признался, что сын находится в зале. Он даже не смог сдержать слез, говоря о нем. Своих наследников артист больше ни от кого не прячет, хоть и не часто показывает их общественности. В последний день осени он все же сделала исключение. Сергей опубликовал трогательное видео.

В кадре он стоит и держит дочку на руках. Малышка Анна облачена в зеленое платье и звонко смеется, наблюдая за братом. В это время Никита прыгает на диване. Певец смеялся вместе со своими детьми, звонкий смех которых заполонил весь дом. «Заслуженный выходной», — написал он.

Многие поклонники восхитились не только Лазаревым, который является идеальным папой, но и его наследниками. Малыши растут блондинами и очень похожи между собой. «Молодец! Всем бы таких отцов», «Это супер мило», «Какие славные», «Какие хорошенькие», «Боженьки, как похожи малявочки», — стали писать подписчики. К слову, артист скрывает их маму. Он заверяет, что живет с девушкой, которая не связана с шоу-бизнесом. Но также ходят слухи, что малышей ему родила суррогатная мама.