«Превратился из малыша в парня»: 13-летний сын Дубцовой перерос маму на голову

Ирина Дубцова одна воспитывает сына Артема. С отцом мальчика Романом Черницыным девушка рассталась еще в 2008 году. По словам певицы, они поддерживают дружеские отношения. Однако она, как любая работающая мама, испытывает чувство вины перед наследником. По этой причине артистка старается радовать своего 13-летнего наследника. Каждый год они ездят на дорогостоящие курорты, а также подросток водит машину, но пока лишь на территории коттеджного поселка.

В конце этого лета Дубцова заметила, что ее сын очень быстро растет. Уже тогда он был выше своей мамы. А накануне певица поделилась новым фото, на котором предстала в серебристой юбке ниже колен и синей кофте. Образ завершили босоножки на шпильке. При этом рядом с ней стоял наследник, который все равно оказался выше родительницы. Если представить артистку без каблуков, то становится понятно, что парень перерос ее на целую голову.

«А каблук высокий… Мой сын за этот год незаметно превратился из маленького моего малыша в парня», — написала в соцсети Ирина.

Многие поклонники тоже были поражены увиденным. Некоторые не подозревали, что у певицы небольшой рост. Другие отметили, что Артем будет завидным женихом. «Время остановись. Как быстро они растут», «В крутого парня. Девочки, держитесь!», «На отца стал похож», «Сын растёт, мама молодеет», «Скоро вместо каблуков будешь на ходули вставать , чтоб сынулю красавчика поцеловать», «Красивый парень вымахал!», — прокомментировали пост подписчики.

В беседе с поклонниками Дубцова ответила на их вопросы. Так, она рассказала, как у ее сын проходит переходный возраст. «Да как у всех, думаю», — ответила певица. Напомним, что ранее пользователи Сети упрекали звезду, что она избаловала наследника. Многие считали, что он растет высокомерным и закомплексованным. Сама артистка так не считает. Она общается с Артемом на любые темы, как подруга.