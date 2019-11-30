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Младшая дочь Веры Брежневой претендует на место матери

Девятилетняя Сара Киперман уже примеряет на себя взрослые образы.

Младшая дочь Веры Брежневой претендует на место матери
Сара Киперман/Фото: https://www.instagram.com/p/B4LJlAgCAZc/

Ни для кого не секрет, что дети нередко унаследуют ключевые пункты характера у родителей. Так, знаменитая и востребованная Вера Брежнева передала своим дочерям все самое лучшее. Старшая дочь Веры – 18-летняя Соня в жизни уже почти состоялась – девушка получает образование в Америке. Пошла по стопам старших родственниц и девятилетняя Сара. Так, школьница завела личный профиль в Instagram, чтобы приоткрыть завесу своей жизни.

В микроблоге дочь Брежневой показывает, как примеряет накладные ресницы. И вообще, Сара активно пробует на себе различные образы и в целом выглядит стильно и необычно. Сейчас в аккаунте девочки уже больше шести тысяч подписчиков, что наглядно свидетельствует о неподдельном интересе к ней аудитории.

Напомним, сейчас многие поклонники Брежневой продолжают судачить на тему возможного появления третьего ребенка у семьи Веры и Константина Меладзе.

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Брежнева детиБрежнева новостиВера БрежневаКонстантин МеладзеСара Киперман
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Младшая дочь Веры Брежневой претендует на место матери
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