ЗВЕЗДЫ

Навка в белоснежной шубе появилась на открытии ГУМ-катка с мужем Заворотнюк

Фигуристка со своими коллегами представила публике отрывок из мюзикла «Спящая красавица».

Навка в белоснежной шубе появилась на открытии ГУМ-катка с мужем Заворотнюк
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com

Татьяна Навка является прославленной фигуристкой. Олимпийская чемпионка давно завершила карьеру в спорте, но продолжает выступать на льду на радость поклонникам. Не первый год девушка создает грандиозные ледовые шоу, в которых с недавних пор участвует и ее пятилетняя дочь Надежда. Девочка уже уверенно стоит на коньках и даже несколько раз побеждала на соревнованиях. Также Навка уже по традиции участвует в открытии главного катка страны на Красной площади.

Несмотря на то, что в этом году в столице морозы запаздывают, хотя на календаре уже конец ноября, ГУМ-каток был открыт без задержек.  Каждый год это событие собирает десятки звездных гостей. И в этот раз на презентацию нового сезона собрались Андрей Малахов, звезды передачи «Спокойно ночи, малыши», и спортсмены. Татьяна пришла на торжественное мероприятие в белоснежной шубе и меховой шапке, словно Снегурочка. Она пообщалась с гостями и представила отрывок из мюзикла «Спящая красавица» вместе со своими коллегами.

Петр Чернышев позировал фотографам вместе с Навкой и Алиной Загитовой. На этот раз его супруга Анастасия Заворотнюк не пришла на открытие катка. Как известно, уже несколько месяцев она находится в больнице. В этот непростой период ее мужа поддерживают коллеги и близкие. Все средства, собранные 10 ноября за ледовую сказку в «Мегаспорте», были направлены семье спортсмена.

Похоже, что Чернышев не намерен отчаиваться. Он активно работает на благо своей семьи. Недавно Навка анонсировала гастроли своего шоу в Белоруссии. Туда она отправляется со своей ледовой сказкой «Руслан и Людмила». Петр также отправится вместе с ней и коллегами в гастрольный тур.

Тем временем Андрей Малахов начал отсчитывать дни до следующей зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине. «До открытия следующей зимней Олимпиады в Пекине осталось 806 дней. Пока наши тренировки с королевой льда Татьяной Навкой проходят только на катке ГУМа, но допинг пробы мы готовы сдать хоть сегодня!», — заявил телеведущий в соцсети.

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Звездный стилькаток ГУМПетр ЧернышевТатьяна Навка
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Навка в белоснежной шубе появилась на открытии ГУМ-катка с мужем Заворотнюк
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