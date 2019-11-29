«У меня никогда не было нормальной семьи»: Пугачева рассказала, почему не скучает по сцене

В российских кинотеатрах стартовал видео-концерт Аллы Пугачевой, который был записан в апреле этого года, когда артистке исполнилось 70 лет. В преддверии этой премьеры легендарная певица пришла на программу «Время» на Первом канале и рассказала о записанном шоу.

Ведущий Кирилл Клейменов спросил, почему концерт был только один, без даже маленького тура.

«В 60 лет я сказала, что прекращаю концертную деятельность. А — я человек слова, — ответила Примадонна. — Я могла бы и в юбилей ничего не делать. Но у меня была мотивация — я хотела, чтобы этот концерт был снят в качестве кино и остался у моих маленьких детей, чтобы они видели меня на сцене такой, как видят сейчас».

Певица добавила, что у нее уже нет здоровья ездить по городам с турами, поэтому появилась идея снять концерт для кинотеатров и крутить его по всей стране. Тем более, что на западе такой формат уже достаточно распространен (Пугачева привела в пример Шакиру). Алла Борисовна очень волновалась, как этот концерт будет воспринят с экрана. Она даже присутствовала при монтаже видео.

«Просто ребята такие молодые (режиссер и монтажер, — прим. авт.). Я их все время приостанавливала, потому им хотелось делать по-своему. Но этот концерт не требовал каких-то молодежных приемов, потому что у него была абсолютная направленность на зрителей моего поколения», — заверила Пугачева.

Ведущий сказал Примадонне, что люди приносят цветы в кинозал на ее фильм, и спросил, не скучает ли она по той огромной энергии, что ей давали зрители.

«Мне стыдно признаться, но я уже не скучаю. Потому что при всей любви к зрителю и концертам своим, я за это заплатила очень дорогую цену. У меня никогда не было нормальной семьи, я вообще не знала, что это такое. Я понимала, что я люблю своих детей, внуков, зарабатываю им… Но у меня не было возможности жить той жизнью, которая мне представлялась в мечтах. И теперь для меня сцена — это как выход в ресторан или в гости. Я счастлива безмерно, что у меня так сложилось: прекрасная семья, дети, муж. И когда там скучать по этому?» — откровенно поделилась певица.

Пугачева призналась, что положила свой успех в сердце, как в сейф, и иногда достает в моменты грусти и сомнений. Любовь зрителей для нее — очень дорогая вещь, но ее было столько в жизни певицы, что сейчас она себя чувствует «амулетом России».