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«Мой автор умер»: Константин Богомолов объяснил, как понимать его постановки

Режиссер сравнил себя с текстом, который читает зритель.

«Мой автор умер»: Константин Богомолов объяснил, как понимать его постановки
Константин Богомолов сделал необычное селфи. Фото: globallookpress.com

Супруг Ксении Собчак, скандальный режиссер Константин Богомолов сделал пост в Instagram, который назвал «Селфи». Правда, на фотографии красовалось не лицо театрального деятеля, а текст. Который гласил, что сам маэстро является текстом.

Поясним. Режиссер сравнил себя с литературным текстом, который просто существует и не дает комментариев, о чем он. Понимать его суть должны те, кто его читает.

Богомолов провел аналогию со своей работой: ставя пьесу, он не спрашивает у давно умершего автора, про что она, а выдает на текст произведения нечто свое. Так же происходит и с его собственными постановками.

«Мой автор умер. Вам не у кого спросить. И то, что вы читаете во мне, — это в существенной степени и про вас», — резюмировал режиссер.

Возможно, после обвинений в пошлости постановок Богомолов решил озвучить истину в духе «каждый думает в меру своей распущенности». Далеко не всех подписчиков супруга Собчак воодушевили его рассуждения. Многие в комментариях указывают режиссеру, что его постановки в любом случае отражают его самого и не стоит сваливать ответственность на зрителей.

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зрителиКонстантин Богомоловрежиссерселфитеатр
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«Мой автор умер»: Константин Богомолов объяснил, как понимать его постановки
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