ЗВЕЗДЫ

Рэмбо не справился с индейкой: праздничная птица оказалась Сталлоне не по зубам

Актер отметил День благодарения, как и полагается, в кругу семьи.

Рэмбо не справился с индейкой: праздничная птица оказалась Сталлоне не по зубам
Сильвестр Сталлоне отметил День благодарения. Фото: Billy Bennight/AdMedia

В День благодарения, 28 ноября, голливудский актер Сильвестр Сталлоне оригинально поздравил своих поклонников с праздником. Он опубликовал в Instagram рисунок, на котором Рэмбо (его звездная роль) эпично стоит под дождем напротив индейки — главного символа семейного застолья в этот день. Боец вооружен тесаком, а птица — несколькими видами огнестрельного оружия. Всё, как перед большим замесом в боевиках.

«Счастливого Дня благодарения! Сделаем это сегодня!» — написал актер, очевидно, имея в виду процесс разрезания индейки.

Однако чуть позже он опубликовал фото за праздничным столом, на котором он запечатлен вместе с младшим братом Фрэнком и фигуркой индейки.

«К сожалению, никто не сделал этого!» — подписал Сильвестр второй снимок.

Выходит, в жизни Рэмбо не такой крутой, как на экране. Зато душевный.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

боевикДень БлагодарениязастольеиндейкаРэмбоСильвестр Сталлоне
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рэмбо не справился с индейкой: праздничная птица оказалась Сталлоне не по зубам
Интересно?
Поделись с друзьями: