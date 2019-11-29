Рэмбо не справился с индейкой: праздничная птица оказалась Сталлоне не по зубам

Актер отметил День благодарения, как и полагается, в кругу семьи.

В День благодарения, 28 ноября, голливудский актер Сильвестр Сталлоне оригинально поздравил своих поклонников с праздником. Он опубликовал в Instagram рисунок, на котором Рэмбо (его звездная роль) эпично стоит под дождем напротив индейки — главного символа семейного застолья в этот день. Боец вооружен тесаком, а птица — несколькими видами огнестрельного оружия. Всё, как перед большим замесом в боевиках.

«Счастливого Дня благодарения! Сделаем это сегодня!» — написал актер, очевидно, имея в виду процесс разрезания индейки.

Однако чуть позже он опубликовал фото за праздничным столом, на котором он запечатлен вместе с младшим братом Фрэнком и фигуркой индейки.

«К сожалению, никто не сделал этого!» — подписал Сильвестр второй снимок.

Выходит, в жизни Рэмбо не такой крутой, как на экране. Зато душевный.