ЗВЕЗДЫ

Вместо моделей Канье Уэст снял в клипе всю свою семью

Исполнитель призвал обратить внимание на семейные ценности.

Вместо моделей Канье Уэст снял в клипе всю свою семью
Канье Уэст снялся в клипе с женой и детьми. Фото: стоп-кадр из клипа «Closed On Sunday».

В конце ноября популярный американский рэпер Канье Уэст выложил в соцсети свой новый клип Closed On Sunday. Видео было снято на песню из его последнего «христианского» альбома Jesus is King.

Выход ролика артист приурочил ко Дню благодарения. В этом праздник на Западе принято собираться всей семьей, что и продемонстрировано в клипе: в этой работе снялись и жена рэпера, Ким Кардашян, и их дети, Крис Дженнер (мама Ким), Кортни Кардашян и другие члены звездного семейства, а также друзья Уэста.

По сюжету все они собираются где-то в каменистой пустыне и, несмотря на неуютный пейзаж, радуются единению.

«Не делайте селфи, отложите Instagram. Соберитесь всей семьей, возьмитесь за руки и помолитесь», — поет 42-летний артист.

Напомним, что ранее Уэст ударился в религию и параллельно с рэп-концертами стал устраивать шоу в формате проповеди.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

брак и семьяДень БлагодаренияКанье УэстКим Кардашьян и Канье Уэстновый клип
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вместо моделей Канье Уэст снял в клипе всю свою семью
Интересно?
Поделись с друзьями: