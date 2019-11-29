Вместо моделей Канье Уэст снял в клипе всю свою семью

В конце ноября популярный американский рэпер Канье Уэст выложил в соцсети свой новый клип Closed On Sunday. Видео было снято на песню из его последнего «христианского» альбома Jesus is King.

Выход ролика артист приурочил ко Дню благодарения. В этом праздник на Западе принято собираться всей семьей, что и продемонстрировано в клипе: в этой работе снялись и жена рэпера, Ким Кардашян, и их дети, Крис Дженнер (мама Ким), Кортни Кардашян и другие члены звездного семейства, а также друзья Уэста.

По сюжету все они собираются где-то в каменистой пустыне и, несмотря на неуютный пейзаж, радуются единению.

«Не делайте селфи, отложите Instagram. Соберитесь всей семьей, возьмитесь за руки и помолитесь», — поет 42-летний артист.

больше по теме Рэпер Канье Уэст пригрозил стать президентом и сменить имя Артист не оставляет мыслей о борьбе за главное кресло Америки.

Напомним, что ранее Уэст ударился в религию и параллельно с рэп-концертами стал устраивать шоу в формате проповеди.