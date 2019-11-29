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В Сети появились снимки, как Пресняков и Ветлицкая в шутку душат друг друга

Звезды очень дружили в середине девяностых годов.

В Сети появились снимки, как Пресняков и Ветлицкая в шутку душат друг друга
Ветлицкая и Пресняков были друзьями в девяностых годах/http://globallookpress.com/

В Instagram появились фотографии, на которых популярные исполнители Владимир Пресняков — младший и Наталья Ветлицкая в шутку душат друг друга. Первый снимок был сделан за кулисами санкт-петербургского фестиваля «Поколение» в 1994 году. Второй кадр, предположительно, датирован тем же годом.

Напомним, недавно стало известно, что Наталья Ветлицкая возвращается в Россию. В следующем году она даст несколько концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Последние 15 лет звезда жила в Испании.

Отметим, что, приехав в Россию, яркая исполнительница уже дала несколько интервью. Она рассказала много интересных фактов из своей прежней жизни. К примеру, она вспомнила, почему не вышла замуж за певца Дмитрия Маликова. Как она сказала, они совершенно разные люди. Один раз она даже ударила музыканта каблуком по голове.

Кстати, в следующем году Маликову исполнится 50 лет. По этому поводу состоится большой концерт звезды в столице. Ветлицкая уже дала согласие спеть одну из композиций, которую для нее много лет назад как раз написал Маликов.

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Тэги:

Владимир ПресняковДмитрий МаликовНаталья Ветлицкая
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В Сети появились снимки, как Пресняков и Ветлицкая в шутку душат друг друга
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