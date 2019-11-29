«Шок и дикая радость»: Регина Тодоренко удивила поклонников пением

Звезда показала в Сети не только свою красоту, но и мощь своего голоса.

Телеведущая Регина Тодоренко внезапно запела, на радость своим поклонникам. В своем личном аккаунте Instagram звезда выложила видеоролик, в котором она в эффектном платье исполняет композицию «Течет река Волга». Голос у Регины действительно очень сильный, впрочем, это никак не помешало ей забыть строчку «среди снегов белых», но ей быстро подсказали, и она продолжила пение. Правда, концовка оказалась неожиданной, ведь Тодоренко уже далеко не 17 лет, вот и она изменила строчку, повысив возраст до 30. После чего звезда удалилась в неизвестном направлении.

Комментаторы в социальных сетях похвалили мастерство телеведущей:

«То чувство, когда половина плейлиста-песни Ани Лорак, и тут выясняется что беки в Оранжевых снах пела РЕГИНОЧКА. Шок и дикая радость ахаха. Лучшие просто!» — пишет kl_alina_nm.

А самые смелые сумели задать неожиданные вопросы, например, пользователь marina2409678 поинтересовалась, для чего телеведущей такие обтягивающие платья, ведь талия у нее широкая? Ответа она, конечно же, не получила, зато фанаты Тодоренко тут же обрушили на любопытную девушку свой гнев, ведь негоже оскорблять кумира.