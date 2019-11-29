ЗВЕЗДЫ

«Я очень занят своей работой»: Илья Сафронов объяснил, почему не женится

В ближайшее время старший из братьев-иллюзионистов пообещал сыграть свадьбу.

«Я очень занят своей работой»: Илья Сафронов объяснил, почему не женится
Илья Сафронов собирается покинуть ряды холостяков/http://globallookpress.com/

Братья-иллюзионисты Сафроновы стали гостями программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии ведущий Борис Корчевников поинтересовался у старшего из братьев Ильи, почему тот до сих пор не женится. В отличие, кстати, от своих младших братьев, у которых есть семьи.

Андрей Сафронов. Фото
Андрей Сафронов рассказал, как познакомился с женой/http://globallookpress.com/

«Мама всегда в пример приводит Сергея и Андрея. Это не специально так получилось. Я очень занят своей работой. Это можно сравнить с фанатизмом. Я уже очень близок, чтобы создать семью. У меня есть любимая девушка. Думаю, что в скором времени я пополню ряды женатых мужчин», — сказал Илья Сафронов.

Его младший брат Андрей вспомнил свою историю знакомства с женой. Это случилось на съемках одной из программ. «У меня задача всегда стояла с кем-нибудь познакомиться. Три месяца переписывались с Леной. Я влюбился. У нас как-то сразу закрутился роман. Она как раз рассталась с бывшим мужем. У нее была депрессия. Она была очень расстроена и тут рядом оказался я», — заметил он.

При этом у его супруги Елены Бартковой уже был пятилетний ребенок в момент их знакомства. Андрей очень сдружился с ее дочерью. Девочка даже стала называть его папой. Как заметил младший из братьев, они планируют еще и общего ребенка с женой. В свою очередь мать братьев Светлана сказала, что очень ждет, когда они подарят ей внуков.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей СафроновИлья СафроновПрограмма "Судьба человека"Светлана СафроноваСергей Сафронов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я очень занят своей работой»: Илья Сафронов объяснил, почему не женится
Интересно?
Поделись с друзьями: