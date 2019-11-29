«Я очень занят своей работой»: Илья Сафронов объяснил, почему не женится

Братья-иллюзионисты Сафроновы стали гостями программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии ведущий Борис Корчевников поинтересовался у старшего из братьев Ильи, почему тот до сих пор не женится. В отличие, кстати, от своих младших братьев, у которых есть семьи.

«Мама всегда в пример приводит Сергея и Андрея. Это не специально так получилось. Я очень занят своей работой. Это можно сравнить с фанатизмом. Я уже очень близок, чтобы создать семью. У меня есть любимая девушка. Думаю, что в скором времени я пополню ряды женатых мужчин», — сказал Илья Сафронов.

Его младший брат Андрей вспомнил свою историю знакомства с женой. Это случилось на съемках одной из программ. «У меня задача всегда стояла с кем-нибудь познакомиться. Три месяца переписывались с Леной. Я влюбился. У нас как-то сразу закрутился роман. Она как раз рассталась с бывшим мужем. У нее была депрессия. Она была очень расстроена и тут рядом оказался я», — заметил он.

При этом у его супруги Елены Бартковой уже был пятилетний ребенок в момент их знакомства. Андрей очень сдружился с ее дочерью. Девочка даже стала называть его папой. Как заметил младший из братьев, они планируют еще и общего ребенка с женой. В свою очередь мать братьев Светлана сказала, что очень ждет, когда они подарят ей внуков.