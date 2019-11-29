ЗВЕЗДЫ

В поисках музы: рэпер Гуф не скрывает чувств к новой избраннице

Музыкант все чаще выкладывает видеоролики, на которых он гладит женские ноги с татуировкой Микки Мауса.

В поисках музы: рэпер Гуф не скрывает чувств к новой избраннице
Гуф. Фото: instagram.com/therealguf

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, вновь открыл свое сердце для любви. Новой избранницей музыканта стала творческая личность, под стать певцу. Возлюбленную Алексея зовут Юлия, она родом из Челябинска, а по профессии девушка танцовщица go-go. Но не стоит раньше времени вешать ярлыки, новая любовь Гуфа давно переехала в Москву, где занимается собственным бизнесом в сфере красоты, а также у нее бренд одежды.

Поклонники музыканта заметили девушку еще в сентябре, но не придали ее появлению большого значения. Тогда она поздравила Гуфа с юбилеем и выложила совместное фото. Однако теперь фанаты уверены, что именно Юля стала избранницей Алексея, тем более, что внешне ее типаж очень в духе рэперу, учитывая его предыдущие увлечения, а на некоторых фотографиях девушка очень сильно напоминает Кети Топурия, которую Гуф обожал в недавнем прошлом.

В своих сторис в Instagram Алексей все чаще выкладывает видеоролики чьих-то женских ножек, с татуировками Микки Мауса. Прямых комментариев по поводу имени своей избранницы певец пока не дает.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей ДолматовГуфГуф и ТопурияКети Топуриярэпер Гуф
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В поисках музы: рэпер Гуф не скрывает чувств к новой избраннице
Интересно?
Поделись с друзьями: