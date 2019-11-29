В поисках музы: рэпер Гуф не скрывает чувств к новой избраннице

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, вновь открыл свое сердце для любви. Новой избранницей музыканта стала творческая личность, под стать певцу. Возлюбленную Алексея зовут Юлия, она родом из Челябинска, а по профессии девушка танцовщица go-go. Но не стоит раньше времени вешать ярлыки, новая любовь Гуфа давно переехала в Москву, где занимается собственным бизнесом в сфере красоты, а также у нее бренд одежды.
Поклонники музыканта заметили девушку еще в сентябре, но не придали ее появлению большого значения. Тогда она поздравила Гуфа с юбилеем и выложила совместное фото. Однако теперь фанаты уверены, что именно Юля стала избранницей Алексея, тем более, что внешне ее типаж очень в духе рэперу, учитывая его предыдущие увлечения, а на некоторых фотографиях девушка очень сильно напоминает Кети Топурия, которую Гуф обожал в недавнем прошлом.
В своих сторис в Instagram Алексей все чаще выкладывает видеоролики чьих-то женских ножек, с татуировками Микки Мауса. Прямых комментариев по поводу имени своей избранницы певец пока не дает.