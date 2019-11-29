Алексей Чадов объяснил свое постоянство в выборе военных ролей

Нередко появляющийся в роли солдата актер Алексей Чадов объяснил, почему это происходит. Недавно в широкий прокат вышел фильм «Аванпост» — боевик, в котором Чадову в качестве десантника предстоит не только защитить Родину от таинственной угрозы, но и ответить на вопрос – в чем заключается суть гуманизма.

Сам Чадов признался – в том, чтобы сниматься в фильмах про боевые действия, он видит особый смысл. Просматривая документальные картины, он испытывает чувство злости, осознавая, что все происходящее вокруг – не сценарий, а реальная жизнь. В какой-то определенный момент артист понял – смысл каждого человека в том, чтобы посильно защищать свое государство от угрозы.

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«Каждый должен защищать Отечество в силу своей профессии. Я вот пытаюсь прежде всего декларировать свое внутреннее ощущение патриотизма через актерскую профессию»,- рассказал он «ФАН».

Примечательно, что в начале актерской карьеры Чадову-младшему успех принесла военная картина «Война» от Балабанова. После нее Алексей проснулся знаменитым. Несмотря на большое количество предложений, Чадов всегда отдавал предпочтение патриотическим лентам – в его послужном списке значатся также широко известные «На безымянной высоте» и «9 рота».