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Братья Сафроновы исполнили трюк с исчезновением Корчевникова из студии «Судьбы человека»

Все что смог вымолвить в адрес иллюзионистов ведущий: «Вы волшебники!»

Братья Сафроновы исполнили трюк с исчезновением Корчевникова из студии «Судьбы человека»
Братья Сафроновы провернули трюк с Корчевниковым/http://globallookpress.com/

Иллюзионисты братья Сафроновы в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» исполнили трюк с исчезновением ведущего Бориса Корчевникова из студии программы. Они посадили его в кресло, накрыли покрывалом и через минуту он пропал. Вскоре он появился на своем прежнем месте. Все, что смог вымолвить ведущий: «Вы волшебники!» При этом братья не стали раскрывать секрет трюка.

Борис Корчевников и братья Сафроновы. Фото
Корчевников «исчез» из студии своей программы/Кадр из программы «Судьба человека»

Как отметили братья, их мечтой всегда было сделать трюк с исчезновением какого-то большого объекта. Дело в том, что великий иллюзионист Дэвид Копперфильд в 1982 году исполнил трюк с исчезновением статуи Свободы.

«Спустя 30 лет нам удалось повторить трюк. Но мы усилили эффект. Мы сделали исчезновение памятника Родина-Мать в Волгограде. Причем у Копперфильда все происходило ночью, а у нас днем. Все было снято одним планом, без монтажных склеек», — сказал Сергей Сафронов.

Как заметили иллюзионисты, к этому трюку они готовились три года. «Нам еще погода помешала. Был снег и очень холодно. Даже техника выходила из строя. Чтобы мы исполнили трюк, надо было находиться в статичном положении. Нас просто сносил ураган и ветер. Я чувствовал, как у меня леденело ухо. Мне был невероятно холодно», — вспомнил свои ощущения во время трюка Сергей Сафронов.

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Тэги:

Борис Корчевниковбратья СафроновыВолгоградДэвид КопперфильдПрограмма "Судьба человека"
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Братья Сафроновы исполнили трюк с исчезновением Корчевникова из студии «Судьбы человека»
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