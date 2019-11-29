Братья Сафроновы исполнили трюк с исчезновением Корчевникова из студии «Судьбы человека»

Иллюзионисты братья Сафроновы в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» исполнили трюк с исчезновением ведущего Бориса Корчевникова из студии программы. Они посадили его в кресло, накрыли покрывалом и через минуту он пропал. Вскоре он появился на своем прежнем месте. Все, что смог вымолвить ведущий: «Вы волшебники!» При этом братья не стали раскрывать секрет трюка.

Как отметили братья, их мечтой всегда было сделать трюк с исчезновением какого-то большого объекта. Дело в том, что великий иллюзионист Дэвид Копперфильд в 1982 году исполнил трюк с исчезновением статуи Свободы.

больше по теме Старший из братьев Сафроновых получил травму во время выступления Илья Сафронов неудачно упал, выполняя один из трюков программы

«Спустя 30 лет нам удалось повторить трюк. Но мы усилили эффект. Мы сделали исчезновение памятника Родина-Мать в Волгограде. Причем у Копперфильда все происходило ночью, а у нас днем. Все было снято одним планом, без монтажных склеек», — сказал Сергей Сафронов.

Как заметили иллюзионисты, к этому трюку они готовились три года. «Нам еще погода помешала. Был снег и очень холодно. Даже техника выходила из строя. Чтобы мы исполнили трюк, надо было находиться в статичном положении. Нас просто сносил ураган и ветер. Я чувствовал, как у меня леденело ухо. Мне был невероятно холодно», — вспомнил свои ощущения во время трюка Сергей Сафронов.