ЗВЕЗДЫ

Люку Бессону грозит срок за жестокость к подчиненной

Знаменитый режиссер и сценарист долгое время не отпускал сотрудницу в отпуск, а потом и вовсе уволил ее.

Люку Бессону грозит срок за жестокость к подчиненной
На снимке: французский режиссер Люк Бессон (справа). Фото: ЭГ/ГЛУШКОВ ВАСИЛИЙ

Французский кинорежиссер Люк Бессон может получить срок и штраф за слишком жесткое отношение к подчиненным. В октябре 2017 года ассистентка попросила сценариста об отпуске, однако тот отказал ей. Не помогла и повторная попытка. Когда же женщина окончательно выбилась из сил, она отправилась ко врачам и взяла там больничный. Однако, уже в следующем году Люк Бессон внезапно уволил женщину, заявив, что уверен – больничный лист ненастоящий.

Не стерпев такого унижения, 50-летняя пострадавшая обратилась в суд. Variety отмечает, что эксперты изучили состояние истицы и пришли к выводу – женщина действительно не могла посещать работу несколько месяцев, а значит, обмана в ее случае нет. Помимо этого, пострадавшая заявила, что регулярно подвергалась оскорблениям и чувствовала себя как рабыня.

Сейчас Бессону грозит 10 месяцев условного срока и штраф в 30 тысяч евро. Еще 50 тысяч обязана будет заплатить режиссерская компания Бессона. Адвокат же знаменитости уверяет – его подзащитный ни в чем не виноват, а ассистентка специально взяла больничный, чтобы улететь отдыхать. Решение по этому делу суд озвучит 8 января.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

конфликтЛюк Бессонподчиненнаярежиссерсексизмсексуальное насилиеувольнение
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Люку Бессону грозит срок за жестокость к подчиненной
Интересно?
Поделись с друзьями: